ABD'de ikinci Donald Trump dönemi başladı. Trump, Kongre Binası'nda başkanlık yeminini etti ve yemin töreninde yaptığı konuşmada "Herkes bize saygı gösterecek" dedi.
Trump göreve başladıktan hemen sonra Oval Ofis’te Biden’dan kendisine bir mektup buldu. Mektubu eline alan Trump, “Belki de hep birlikte okumalıyız” dedi ve kamuoyuna açıklamadan önce kendisinin okuyacağını söyledi.
Trump’ın ilk başkanlık kararnamelerinden biri de LGBT terörü hakkında oldu. 47. Başkan bir kişinin cinsiyetini “erkek veya kadın” olarak tanımlayan bir emir yayımladı. Bu emir, hükümet kurumlarının formlarda ve kimliklerde “değiştirilemez” ibaresini kullanmasını gerektiriyor.
Trumpi yemin töreninde "Bugün yaptığımız şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasının iki cinsiyeti tanımak olduğunu tanımlamaktır: erkek ve kadın. Bunlar değiştirilemeyen cinsiyetlerdir ve temel ve tartışılmaz gerçekliğe dayanmaktadırlar" şeklinde konuşmuştu.
Başkan Donald Trump, göreve başladığı ilk gün Oval Ofis’te bir dizi karara imza attı. Trump, 6 Ocak sanıklarının tamamının affedilmesi ve tehlikeli Meksika uyuşturucu kartellerinin “terörist” ilan edilmesini öngören başkanlık kararnamelerine imza attı.
Trump, yaklaşık 1.500 sanığı affettiğini ve altı ceza indirimi çıkardığını söyledi. Ayrıca başsavcıya 6 Ocak sanıklarına karşı yaklaşık 450 bekleyen ceza davasının reddedilmesini talep etmesini emretti.
Ailesinin yanında İncil'e elini basarak yemini tamamlayan Vance'ın ardından sıra Trump'a geldi. Trump'ın yemin töreni esnasında İncil'e el basmaması dikkat çekti.
Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, X hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı mesajlar verdi. Trump, halkına hitap ettiği açıklamasında şunları söyledi:
"Her gün, vücudumdaki her nefesle sizin için savaşacağım. Çocuklarımızın hak ettiği ve sizin de hak ettiğiniz güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı teslim edene kadar dinlenmeyeceğim. Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak."
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump Kongre binasında başkanlık yeminini etti ve ABD'de İkinci Trump dönemi resmen başladı.
ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, burada ilk konuşmasını yaptı ve ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edeceğini söyledi.
Trump, bugün Kongre'de yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başladı.
ABD'nin eski başkanları Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın da katıldığı yemin töreninin ardından Trump, birçok alanda hızlı ve önemli değişiklikler yapacağı mesajını verdi.
Yemin ettikten yaptığı konuşmada Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtti.
Trump, göçmenlerin mahkeme davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetti.
Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini kaydetti.
Konuşması sık sık partililerin alkışları ile kesilen Trump, "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz." ifadesini kullandı.
"PANAMA KANALINI GERİ ALIYORUZ"
ABD'nin yeni başkanı, konuşmasında daha önce gündeme getirdiği “Panama Kanalını geri alma” konusuna da değinerek Panama'nın kanal operasyonlarında tarafsızlık gerektiren anlaşmaları ihlal ettiğini savundu.
Trump, "Amerikan gemilerine aşırı ücretlendirme uygulanıyor ve hiçbir şekilde adil davranılmıyor ve buna ABD Donanması da dahil. Bunların hepsinin üstüne, Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz.” ifadelerini kullandı.
ABD ordusunu daha da güçlendireceklerini belirten Trump, bunu yaparken "barış yapıcı ve birleştirici" olarak bir miras inşa etmek istediğini söyledi.
Trump, “Tıpkı 2017'de olduğu gibi, dünyanın gördüğü en güçlü orduyu yine inşa edeceğiz. Başarımızı sadece kazandığımız savaşlarla değil, aynı zamanda sonlandırdığımız savaşlarla ve belki de en önemlisi, asla girmediğimiz savaşlarla ölçeceğiz." diye konuştu.
Konuşmasında Mars’a Amerikan astronotlarını gönderip ABD bayrağı dikmek istediğini de belirten Trump, tekrar başkanlığa dönmesinin ABD’de imkansız gibi görünen şeylerdeki başarısının bir kanıtı olduğunu söyledi.
Trump, “Birçok kişi benim böyle tarihi bir siyasi geri dönüş yapmamın imkansız olduğunu düşünüyordu, ancak bugün burada gördüğünüz gibi işte buradayım. Şimdi karşınızda, Amerika'da hiçbir şeyin imkansız olduğuna inanmamanız gerektiğinin kanıtı olarak duruyorum. Amerika'da imkansız, bizim en iyi yaptığımız şeydir." dedi.
Hükümetin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını sona erdirmek için politikalar imzalayacağını da belirten Trump, “Bu hafta, ırk ve cinsiyeti kamusal ve özel yaşamın her alanına sosyal mühendislik olarak yerleştirmeye çalışan politikalara da son vereceğim. Liyakate dayalı bir toplum oluşturacağız.” ifadelerine yer verdi.
"ULUSAL ENERJİ ACİL DURUMU İLAN EDECEĞİM"
Ekonomi alanında atacağı adımlara da değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için ellerindeki geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini ifade etti.
Trump, ABD'nin enerji üretimini artıracaklarına işaret ederek, "Bugün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edeceğim." dedi.
Elektrikli araç zorunluluklarını da iptal ederek otomobil endüstrisini "kurtaracaklarını" vurgulayan Trump, Amerikan otomobil işçilerine verdiği sözü tutacağını da dile getirdi.
Trump, ülkenin ticaret sistemini derhal gözden geçirmeye başlayacağını belirterek, "Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızı vergilendirmek yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere tarife uygulayacağız." diye konuştu.
Tarifeler, harçlar ve yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için "Dış Gelir İdaresini" kuracaklarını kaydeden Trump, ayrıca yönetiminin "Hükümet Verimliliği Departmanını" kuracağını da anımsattı.
TÖRENE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI
Öte yandan Trump'ın yemin törenine Amerikalı milyarderler Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Apple'ın Üst Yöneticisi Tim Cook ve Google'ın Üst Yöneticisi Sundar Pichai gibi isimler katıldı.
Trump'ın yemin etmesinden hemen önce kürsüye gelen JD Vance de yemin ederek resmen ABD Başkan Yardımcısı oldu.
Temmuz ayında suikast girişimine maruz kalan Trump'ın yemin töreninde güvenlik kuvvetlerinin ilave önlemler aldığı belirtildi.
Yaklaşık 25 bin güvenlik personelinin görev yapacağı yemin töreni gününde, binlerce başkent polisinin yanı sıra Gizli Servis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik birimlerinden çok sayıda kişi görev yapacak.
Yaklaşık 8 bin Ulusal Muhafızın da görev yapacağı yemin töreni gününde, Washington'daki ana caddelerin büyük bölümü kapalı olacak.
Kentin farklı bölgelerinde 100'den fazla kontrol noktası oluşturacak polis ve diğer güvenlik unsurları, aynı zamanda çok sayıda K-9 köpeğini de görevlerinde kullanacak.
Güvenlik yetkilileri, gün boyunca Washington semalarında son teknolojiyle donatılmış bir polis helikopterinin de sürekli tur atacağını ve olası bir saldırı veya şüpheli durumun tespiti için görev yapacağını açıkladı.
Yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılan Trump, ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Biden ile bir araya geldi.
Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle öğlen 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek.
Daha sonra Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak.
Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek.
Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı bu yılki programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek. Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek.
Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.
Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.
Seçilmiş Başkan Donald Trump ve eşi Melania Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden ile çay içmek için Beyaz Saray'a geldi.
Özel görüşme öncesinde ikili onları selamladı ve bir dizi fotoğraf çektirdi.
Trump'ın görev başına geçer geçmez 200'den fazla kararnameye imza atacağı belirtilmişti. Bunlardan birinin LGBT ile ilgili olduğu belirtildi. Trump’ın cinsiyeti “erkek ve kadın” olarak tanımlayan bir başkanlık emri yayımlayacağı ve “Bunlar değiştirilemeyen cinsiyetlerdir” olarak tanımlanacağı belirtildi.
Seçilmiş Başkan Donald Trump, ikinci Yemin Töreni Günü'nü pazartesi günü St. John Kilisesi'nde düzenlenen bir törenle, ailesinin, yönetiminin ve yakın çevresinin yanı sıra bir avuç teknoloji milyarderiyle birlikte başlattı. Törenden gelen ilk fotoğraflarda Meta ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai, Apple CEO'su Tim Cook ve Amazon ile Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos görüldü.
Seçilmiş Başkan Donald Trump, Pazartesi günü ilk kez St. John's Episcopal Kilisesi'nde düzenlenen bir dua töreniyle Yemin Töreni kutlamalarını başlatırken görüldü.
Trump yemin törenine saatler kala Truth Social hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Trump, geçtiğimiz yıl hakkındaki onlarca suçlama dolayısıyla yargılandığı dönem mahkemede çekilen ve dünya gündemine damga vuran görüntüleri, temmuz ayında Pensilvanya’daki mitingde uğradığı silahlı saldırıyı ve 5 Kasım seçiminden sonra yaptığı zafer konuşmasının görüntülerini paylaştı.
Trump’ın yemin törenine devlet başkanlarının yanı sıra çok sayıda teknoloji devi de eşlik edecek. Üst düzey bir ABD’li yetkiliye göre Amazon’un kurucusu ve The Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, Tesla ve X’in CEO’su Elon Musk, Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, TikTok’un CEO’su Shou Chew ve Sam Altman Trump’ın yemin töreninde bulunacak.
İşte Trump’ın Türkiye saatine göre yemin töreni programı…
20.00
Donald ve Melania Trump, Washington DC şehir merkezindeki tarihi sarı St. John's Episcopal Kilisesi'nde tarafsız bir kilise ayinine katılacak. Daha sonra, Joe ve Jill Biden ile çay ve kahve resepsiyonu için Beyaz Saray'a gidecekler.
22.00
Saat 22.00 civarında resmi davetliler yemin töreni için Kongre Binası Rotunda'ya gelmeye başlayacak.
23.30
Açılışa bilet sahibi olanlar saat 23.30'da gidebilirler.
00.00
Trump’ın Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı John Roberts tarafından yönetilen yemin törenini yapması bekleniyor. Resmi yemin töreni, JD Vance'in yemin töreninden sonra gerçekleşecek. Trump’ın Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı John Roberts tarafından yönetilen yemin törenini bugün saat 12'de yapması bekleniyor.
Dün gece göreve başlama kutlamalarının bir parçası olarak düzenlenen bir akşam yemeğinde konuşurken
Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in resmi veda töreni ve ayrılış töreni, yemin töreninin ardından gerçekleşecek.
Trump daha sonra Capitol'deki Senato odasının yakınındaki Başkanlık Odasına gidecek ve burada adaylıkları imzalayacak. İmza töreninin ardından başkan, başkan yardımcısı ve misafirleri, Ortak Kongre Göreve Başlama Törenleri Komitesi tarafından düzenlenen bir öğle yemeğine katılacak.
Trump daha sonra askeri birliklerin denetimi için Kongre Binası'nın ön basamaklarına çıkacak.
03.00
Cumhurbaşkanlığı geçit töreni saat 03.00 civarında başlayacak.
Daha önce planlandığı gibi Pennsylvania Caddesi'nden aşağıya doğru geleneksel rota yerine, Capital One Arena'da kapalı alanda gerçekleşecek. Trump daha sonra Oval Ofis imza töreni için Beyaz Saray'a dönecek.
Bu akşam
Trump üç açılış balosuna katılacak “Başkomutan Balosu”, “Özgürlük Açılış Balosu” ve “Starlight Balosu” olmak üzere üç açılış balosuna katılacak. Her üç etkinlikte de konuşma yapması bekleniyor.
Trump’ın yemin törenine İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin katılacağı biliniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ise davet edilip de katılmayacak olan isimler arasında.
Donald Trump’ın Washington DC’deki zafer mitinginde dans ettiği anlar gündeme damga vurdu.
Trump imzası haline gelen yumruk sallama hareketini sergiledi.
Seçilmiş Başkan, en büyük destekçilerinden biri olan teknoloji devi Elon Musk ve oğlu X'i sahneye çıkardı
Trump'ın Beyaz Saray'a politikadan sorumlu yardımcısı olarak atanan Stephen Miller, yeni başkanın imzalaması beklenen konuların genel hatları hakkında Kongre Cumhuriyetçi liderlerine brifing verdi. Bu bilgiler arasında güney sınırı, enerji ve federal hükümet personeliyle ilgili kapsamlı değişiklikler de yer alıyor. Görüşmeye aşina olan iki kişi, bilgilerin kamuoyuna açıklanmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmaması gerektiğini söyledi.
Trump, “Göreve başladıktan birkaç saat sonra onlarca yürütme emri imzalayacağım, tam olarak yüze yakın, birçoğunu yarınki konuşmamda anlatacağım. Kalemin bir darbesiyle Biden yönetiminin onlarca yıkıcı ve radikal yürütme emrini ve eylemini iptal edeceğim." dedi.
Seçilmiş Başkan Donald Trump, pazar günü Washington DC'de düzenlediği Zafer Mitingi'nde yönetiminin açılış günlerine ilişkin planlarını açıkladı ve seçmenleri "son derece mutlu edecek" bir dizi başkanlık kararnamesi yayımlayacağının sözünü verdi.
Trump pazar günü düzenlediği mitingde "Yarın bir şey göreceksiniz. Sizi son derece mutlu edecek yürütme emirleri göreceksiniz. Bir sürü, bir sürü. Ülkemizi doğru yola sokmalıyız. Yarın akşam güneş battığında, sınırlarımıza yapılan saldırı durmuş olacak ve tüm yasadışı sınır ihlalcileri bir şekilde evlerine geri dönmüş olacaklar." dedi.
Trump, "Biden yönetiminin her radikal ve aptalca yürütme emri, yemin etmemden birkaç saat sonra yürürlükten kaldırılacak. Yarın televizyon izlerken çok eğleneceksiniz." dedi.
Fox News Digital, pazar günü özel olarak yaptığı açıklamada Trump'ın göreve geldiği ilk gün 200'den fazla idari kararnameye imza atacağını bildirdi.