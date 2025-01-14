Trump ile Putin Türkiye’de mi görüşecek? Rus milletvekilinden İstanbul vurgusu

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da göreve başlamasına günler kala Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme konusunda kritik bir açıklama daha yaptı.

TRUMP "ÇOK KISA BİR SÜRE İÇİNDE" DEDİ

Trump, göreve başlayınca "çok kısa bir süre içinde" Putin'le görüşeceğini söyledi.

ŞUBAT 2022'DEN BU YANA BİR İLK

Rusya'nın Ukrayna ile savaşının Şubat 2022'de başlamasından bu yana iki ülke liderleri arasında gerçekleşecek ilk görüşme olacak görüşmenin takvimi hakkında bilgi verilmedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,EPA

Trump, Newsmax'a savaşı sona erdirme stratejisine yönelik soruya "Eh, tek bir strateji var ve bu Putin'in elinde. Onun da bu gidişattan pek memnun olduğunu sanmıyorum çünkü onun için de işler pek iyi gitmedi." şeklinde cevap verdi.

Donald Trump, EPA

Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenecek olan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Waltz ise pazar günü yaptığı açıklamada, "önümüzdeki gün ve haftalarda" Trump ile Putin arasında bir görüşme beklediğini söyledi. Waltz, önümüzdeki günlerde ve haftalarda iki lider arasında en azından bir telefon görüşmesi yapılmasını beklediğini belirtti.

Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenecek olan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Waltz, AFP

GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE Mİ YAPILACAK?

Trump ile Putin'in görüşmesinin çok kısa bir süre içinde yapılması beklenirken Rusya'nın Duma Milletvekili Andrey Kolesnik görüşme için en uygun ülkelerin Türkiye veya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu söyledi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AFP

RUS VEKİLDEN İSTANBUL VURGUSU

Rus haber sitesi NEWS.ru'ya konuşan Kolesnik, müzekereler için özellikle İstanbul'un ideal bir yer olabileceğini belirtti ve "Türkiye'de daha önce benzer görüşmelerin yapıldığını unutmamalı. Ancak nihai karar Putin'e ait" dedi.

Trump, geçtiğimiz hafta da Putin'le görüşme konusunu gündeme getirmiş ve Putin için "Görüşmek istiyor ve biz de bunu ayarlıyoruz" demişti. Trump'ın ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamasında ise Cumhuriyetçi liderin ekibinin Putin'le temas kurulması için henüz bir talepte bulunmadığı belirtilmişti. Peskov, Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreninin beklenmesinin uygun olacağını belirtirken Rus liderin, ABD'li mevkidaşıyla yapılacak olası bir diyaloğu memnuniyetle karşılayacağını da vurgulamıştı.