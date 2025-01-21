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Trump’ın ikinci dönemi başladı: Törene milyarderler akın etti

Aşırı soğuk hava nedeniyle ABD Kongresi’nde düzenlenen yemin töreni, teknoloji devlerinin ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Trump’ın, kritik görevlere iş insanlarını aday göstermesi dikkat çekerken, eski baş stratejist Steve Bannon’dan törene sert eleştiriler geldi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 01:23 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 01:52
Trump’ın ikinci dönemi başladı: Törene milyarderler akın etti

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    Washington'daki aşırı soğuk hava koşulları, yemin töreninin 1985'teki Ronald Reagan'ın yemin töreninden bu yana ilk kez kapalı alanda yapılmasına neden oldu. Sıcaklığın eksi 11 dereceye kadar düşmesi nedeniyle geleneksel açık hava etkinlikleri yerine tören, ABD Kongresi'nde düzenlendi. Etkinlikler, Türkiye saatiyle 17.30'da başladı ve Trump, TSİ 20.00'de yemin etti.

    ABD'li milyarderler Trump'ın yemin törenini birlikte izledi

    BEYAZ SARAY'DA TRUMP-BIDEN BULUŞMASI

    Tören öncesinde Donald Trump, Beyaz Saray'da selefi Joe Biden ve eşi Emily tarafından karşılandı. İki liderin kısa bir görüşme yaptığı belirtildi.

    Yemin töreni, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla dikkat çekti. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai, TikTok CEO'su Shou Chew, OpenAI CEO'su Sam Altman, Amazon kurucusu Jeff Bezos, SpaceX-Tesla-X sahibi Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook, törende hazır bulundu.

    Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance (Fotoğraf: REUTERS)Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance (Fotoğraf: REUTERS)

    TRUMP'IN KADROSU: KRİTİK GÖREVLERE İŞ İNSANLARI

    Trump, ülkenin en kritik pozisyonlarına birçok önemli iş insanını aday gösterdi. Stephen Feinberg, Vivek Ramaswamy, Warren Stephens, Elon Musk, Mehmet Öz, Linda McMahon, Doug Burgum gibi isimler, Senato onayıyla göreve başlayacak. Dikkat çeken atamalardan biri, "Devlet Verimlilik Kurumu" başkanlığına Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin aday gösterilmesi oldu. Musk'ın, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketleri yönetmesi nedeniyle bu pozisyon için özellikle tercih edildiği kaydedildi.

    ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni, dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderleri, teknoloji devleri ve siyasetçilerin katılımıyla gerçekleşti. Tören, Washington'daki ABD Kongresi'nde soğuk hava koşulları nedeniyle kapalı alanda düzenlendi.

    Dünyanın en zengin iş insanları Trump'ın törenine akın etti (Fotoğraf: AFP)Dünyanın en zengin iş insanları Trump'ın törenine akın etti (Fotoğraf: AFP)

    ELON MUSK: DEVLET VERİMLİLİK KURUMU'NUN BAŞINA GEÇTİ

    Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su Elon Musk, Trump'ın başkanlık kampanyasına büyük katkılar sağlayarak dikkat çekti. Musk, Trump tarafından daha verimli bir hükümet oluşturmak amacıyla kurulan "Devlet Verimlilik Kurumu"nun başkanlığına atandı. Törene tek başına katılan Musk, Trump yönetimiyle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

    Dünyanın en zengin iş insanları Trump'ın törenine akın etti (Fotoğraf: AFP)Dünyanın en zengin iş insanları Trump'ın törenine akın etti (Fotoğraf: AFP)

    TIKTOK CEO'SU SHOU ZI CHEW: YASAKLAR KALKIYOR

    TikTok CEO'su Shou Zi Chew, Trump'ın yemin töreni öncesinde uygulamanın ABD kullanıcılarına yeniden hizmet vermesini sağladığı için Trump'a teşekkür etti. Trump, göreve başlamasının ardından TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini yeniden canlandıracağını duyurdu.

    Dünyanın en zengin iş insanları Trump'ın törenine akın etti (Fotoğraf: AFP)Dünyanın en zengin iş insanları Trump'ın törenine akın etti (Fotoğraf: AFP)

    META CEO'SU MARK ZUCKERBERG: YENİ YÖNETİMLE UYUMLU ADIMLAR

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yemin törenine eşi Priscilla Chan ile katıldı. Trump'ın seçilmesinin ardından Meta, tartışmalı içeriklere yönelik bazı kısıtlamaları kaldırarak yeni yönetimle uyumlu bir politika izlemeye başladı. Ancak Zuckerberg, geçmişte Trump'ın sert eleştirilerine maruz kalmış ve Trump tarafından "hapse atılma" tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.

    Dünyanın en zengin iş insanları Trump'ın törenine akın etti (Fotoğraf: AFP)Dünyanın en zengin iş insanları Trump'ın törenine akın etti (Fotoğraf: AFP)

    TEKNOLOJİ DÜNYASINDAN GENİŞ KATILIM

    Miriam Adelson: İsrail doğumlu milyarder, Trump'ı destekleyen kampanyaların başlıca finansörlerinden biri olarak törende yer aldı.

    Mukesh Ambani: Hindistan'ın en zengin iş insanı ve Reliance Industries'in başkanı olan Ambani, yemin törenine katılarak Trump yönetimiyle iş birliği mesajı verdi.

    Bernard Arnault ve Ailesi: LVMH CEO'su Bernard Arnault, eşi ve çocuklarıyla törene katıldı. Arnault ailesi, lüks sektöründe küresel bir güç olarak Trump yönetimiyle ilişkilerini güçlendirmeye odaklanıyor.

    Jeff Bezos: Amazon'un kurucusu ve Blue Origin'in sahibi Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile törene katıldı. Bezos, Washington Post'un Trump karşıtı duruşunu yumuşatarak yeni dönemde iş birliği sinyalleri verdi.

    Sundar Pichai: Google CEO'su Pichai, Trump'ın yemin törenine bağış yapan şirketlerden birinin başında olarak törende hazır bulundu. Trump yönetiminin, Biden dönemindeki antitröst politikalarını hafifleteceği düşünülüyor.

    Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson (Fotoğraf: AFP)Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson (Fotoğraf: AFP)

    BORIS JOHNSON DA TÖRENDE

    Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Trump tarafından "Britanya Trump" olarak nitelendirilmişti. Johnson, törende Ukrayna'ya verilen desteği güçlendirmek için Trump ile görüşmeler gerçekleştirdi.

    Trump'ın yemin töreni, küresel iş dünyası ve siyaset sahnesinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

    Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon (Fotoğraf: AA)Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon (Fotoğraf: AA)

    BANNON'DAN "TESLİMİYET" ELEŞTİRİSİ

    Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, törene katılan milyarderleri eleştirerek, bunu "resmi teslimiyet" olarak değerlendirdi. ABC'nin "This Week" programında konuşan Bannon, milyarderlerin törende bulunmasını "yalvaranlar" olarak nitelendirdi.

    Trump'ın ikinci dönemine başlamasıyla birlikte, ABD'de yeni bir dönemin kapıları aralandı.

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