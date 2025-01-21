Trump’ın ikinci dönemi başladı: Törene milyarderler akın etti

Washington'daki aşırı soğuk hava koşulları, yemin töreninin 1985'teki Ronald Reagan'ın yemin töreninden bu yana ilk kez kapalı alanda yapılmasına neden oldu. Sıcaklığın eksi 11 dereceye kadar düşmesi nedeniyle geleneksel açık hava etkinlikleri yerine tören, ABD Kongresi'nde düzenlendi. Etkinlikler, Türkiye saatiyle 17.30'da başladı ve Trump, TSİ 20.00'de yemin etti.

BEYAZ SARAY'DA TRUMP-BIDEN BULUŞMASI

Tören öncesinde Donald Trump, Beyaz Saray'da selefi Joe Biden ve eşi Emily tarafından karşılandı. İki liderin kısa bir görüşme yaptığı belirtildi.

Yemin töreni, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla dikkat çekti. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai, TikTok CEO'su Shou Chew, OpenAI CEO'su Sam Altman, Amazon kurucusu Jeff Bezos, SpaceX-Tesla-X sahibi Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook, törende hazır bulundu.

Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance (Fotoğraf: REUTERS)

TRUMP'IN KADROSU: KRİTİK GÖREVLERE İŞ İNSANLARI

Trump, ülkenin en kritik pozisyonlarına birçok önemli iş insanını aday gösterdi. Stephen Feinberg, Vivek Ramaswamy, Warren Stephens, Elon Musk, Mehmet Öz, Linda McMahon, Doug Burgum gibi isimler, Senato onayıyla göreve başlayacak. Dikkat çeken atamalardan biri, "Devlet Verimlilik Kurumu" başkanlığına Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin aday gösterilmesi oldu. Musk'ın, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketleri yönetmesi nedeniyle bu pozisyon için özellikle tercih edildiği kaydedildi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni, dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderleri, teknoloji devleri ve siyasetçilerin katılımıyla gerçekleşti. Tören, Washington'daki ABD Kongresi'nde soğuk hava koşulları nedeniyle kapalı alanda düzenlendi.