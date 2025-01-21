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Trump’tan Oval Ofis’te ilk değişiklik! Diyet kola düğmesi geri geldi

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’e geçer geçmez görenlerin dikkatini çeken bir değişikliğe imza attı. Trump, ilk döneminde kullandığı ve yerine geçen Başkan Joe Biden’ın kaldırdığı “diyet kola butonunu” Beyaz Saray’daki masasına yeniden yerleştirdi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 07:23 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 07:59
Trump’tan Oval Ofis’te ilk değişiklik! Diyet kola düğmesi geri geldi

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    ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan hemen sonra Oval Ofis'te ilk değişikliği yaptı.

    ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, AFPABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, AFP

    OVAL OFİS'TE ŞAŞIRTAN DEĞİŞİKLİK

    Yenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu.

    Yenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFPYenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFP

    YEMİN TÖRENİNDEN SONRA YERİNİ ALDI

    Wall Street Journal'ın haberine göre ahşap bir kutunun içine gizlenmiş olan ünlü küçük kırmızı düğme, pazartesi günü Trump'ın yemin töreninin ardından masasının üzerinde görüldü.

    Yenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFPYenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFP

    BIDEN KALDIRMIŞTI

    Buton, 2021 yılında Trump'ın selefi eski Başkan Joe Biden tarafından Oval Ofis'ten kaldırılmıştı.

    Yenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFPYenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFP

    TRUMP'IN DİYET KOLA BUTONU GERİ DÖNDÜ

    Butona basıldığında, Beyaz Saray uşaklarına Oval Ofis'te Trump'ın tercihi olan diyet kola gerektiği bildiriliyor.

    Yenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFPYenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFP

    "O DÜĞMEYE BASTIĞIMDA HERKES BİRAZ GERİLİYOR"

    Trump, 2017'de Financial Times muhabirine verdiği demeçte "O düğmeye bastığımda herkes biraz geriliyor." demişti.

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    Oval Ofis, geleneksel olarak göreve başlayacak başkanın isteğine göre yeniden dekore ediliyor ve Yemin Töreni törenleri yapılıyor.

    Halılar, perdeler, tablolar ve heykeller, yeni başkanın zevkine uyacak şekilde Beyaz Saray ve hükümet ofislerindeki koleksiyonlardaki diğer eşyalarla sıklıkla değiştiriliyor.

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