Trump’tan Oval Ofis’te ilk değişiklik! Diyet kola düğmesi geri geldi

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan hemen sonra Oval Ofis'te ilk değişikliği yaptı.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, AFP

OVAL OFİS'TE ŞAŞIRTAN DEĞİŞİKLİK

Yenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu.

Yenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFP

YEMİN TÖRENİNDEN SONRA YERİNİ ALDI

Wall Street Journal'ın haberine göre ahşap bir kutunun içine gizlenmiş olan ünlü küçük kırmızı düğme, pazartesi günü Trump'ın yemin töreninin ardından masasının üzerinde görüldü.

Yenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFP

BIDEN KALDIRMIŞTI

Buton, 2021 yılında Trump'ın selefi eski Başkan Joe Biden tarafından Oval Ofis'ten kaldırılmıştı.

Yenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFP

TRUMP'IN DİYET KOLA BUTONU GERİ DÖNDÜ

Butona basıldığında, Beyaz Saray uşaklarına Oval Ofis'te Trump'ın tercihi olan diyet kola gerektiği bildiriliyor.

Yenilenen Beyaz Saray Oval Ofisi'nde Başkan Trump'ın ilk döneminde gazlı içecek servisi çağırdığı küçük kırmızı düğme yeniden yer buldu, AFP

"O DÜĞMEYE BASTIĞIMDA HERKES BİRAZ GERİLİYOR"

Trump, 2017'de Financial Times muhabirine verdiği demeçte "O düğmeye bastığımda herkes biraz geriliyor." demişti.

Oval Ofis, geleneksel olarak göreve başlayacak başkanın isteğine göre yeniden dekore ediliyor ve Yemin Töreni törenleri yapılıyor.

Halılar, perdeler, tablolar ve heykeller, yeni başkanın zevkine uyacak şekilde Beyaz Saray ve hükümet ofislerindeki koleksiyonlardaki diğer eşyalarla sıklıkla değiştiriliyor.