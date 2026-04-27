Trump'tan Epstein açıklaması: "Kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim"

ABD Başkanı Donald Trump, CBS'e verdiğ röportajda silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialara ilişkin, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." ifadesini kullandı. Epstein skandalına karışmadığını iddia eden Trump, "Masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." diyerek sunucuya tepki gösterdi.

Trump'tan Epstein açıklaması: "Kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim"
  • ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gözaltına alınan Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki tecavüz ve pedofili iddialarını reddetti.
  • Trump, saldırgan Allen'in notlarında yer alan iddiaları 'hasta bir insanın saçmalıkları' olarak nitelendirdi.
  • Trump, bu iddiaları okuyan CBS sunucusuna 'utanması gerektiğini' söyleyerek 'korkunç insanlar' ifadesini kullandı.
  • Trump, söz konusu iddialardan tamamen aklandığını belirtti.
  • Trump, Epstein olayına bulaşmış olanların 'masanın diğer tarafında oturan arkadaşlar' olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialara ilişkin, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." ifadesini kullandı.

Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.

BEN BİR PEDOFİLİ DEĞİLİM

Sunucunun, Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi.

HASTA BİR İNSANIN SAÇMALIKLARI

Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.

Trump saldırı sonrası basın toplantısında açıklamalar bulunmuştu.

Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.

Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell aynı karede

EPSTEIN OLAYINA BULAŞMIŞ OLANLAR SİZİN ARKADAŞINIZ

Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." ifadelerini kullandı.

Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim." ifadelerine yer vermişti.

TRUMP'I SAVAŞA SİYONİSTLER ZORLADI İDDİASI

Bilindiği gibi ABD Başkanı Donald Trump, aylar boyunca İran'a yönelik askeri operasyona açık şekilde karşı çıktı. Ancak her karşı çıkışın ardından Jeffrey Epstein dosyası yeniden gündeme geldi. Dünya kamuoyunda bunun siyonist İsrail ve Netanyahu tarafından sistematik bir baskı aracı olarak kullandılığı değerlendiriliyor.

ABD'deki otel saldırısında İsrail izleri

