Trump, Epstein olayına bulaşmış olanların 'masanın diğer tarafında oturan arkadaşlar' olduğunu ifade etti.

Trump, saldırgan Allen'in notlarında yer alan iddiaları 'hasta bir insanın saçmalıkları' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gözaltına alınan Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki tecavüz ve pedofili iddialarını reddetti.

Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialara ilişkin, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim. " ifadesini kullandı.

BEN BİR PEDOFİLİ DEĞİLİM



Sunucunun, Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi.

HASTA BİR İNSANIN SAÇMALIKLARI



Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.