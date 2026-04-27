İşte Altınok'un yazısı: Geçtiğimiz Çarşamba bu köşede "Suikast da yalansa" başlıklı yazıda Trump'ın kampanya döneminde yaralı olarak kurtulduğu saldırı girişimini ele almıştım. Zira seçimleri kazanmasında etkili olan bu girişimin ardından kararlılıkla hesap soracağını ilan eden Trump tüm istihbarat ağı eline geçtiği halde "pes" etmişti. Saldırgan için "yalnız kurt" iması yapan Başkan'ın "Geçmişte kaldı" diyerek suikastın üstünü örtmesi, Tucker Carlson gibi ateşli taraftarlarının bile "acaba düzmece miydi" diye sormasına yol açmıştı. Tesadüf bu ya, ABD eski tartışmayla meşgulken, saldırılmadık kulağının arkası bile kalmayan Başkan Trump yeniden bir suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı. Washington Hilton Otel'de düzenlenen ve devletin zirvesinin katıldığı Beyaz Saray muhabirleri gecesine silahla girmeye çalışan bir saldırgan sağ olarak ele geçirildi.

Saldırgan böyle yakalandı.



YALNIZ KURTTA ISRARCI



Olayın ardından kameraların karşısına geçen Trump olayda bir Gizli Servis görevlisinin yakın mesafeden açılan ateşle vurulduğunu ancak üzerindeki çelik yelek sayesinde kurtulduğunu söyledi.



Saldırganın Kaliforniyalı bir hasta, "yalnız kurt" olduğunu belirtip "Toplumumuzu ele geçirmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.



Neden hep sizin başınıza geliyor sorusunu "Abraham Lincoln neden vurulduysa o yüzden" cevabını verdi.



İran'a yönelik göndermeleri ise "sanmıyorum" diyerek geçiştirdi.



MESAJ BEYAZ SARAY'A



Peki olağan şüpheliler kim?



Olayın hemen ardından yapılan, "Anketlerde dibe vuran Trump'ın ara seçimlere yönelik hamlesi" şeklindeki yorumların ayakları yere basmıyor.

Öncelikle ortada, Trump'ın Netanyahu'yla arasında kaldığı MAGA'cı tabanını birleştirecek dramatik bir manzara yok.



Dolayısıyla mesajın, kamuoyundan ziyade saldırganın ulaşmaya çalıştığını tahmin edeceğimiz nihai hedeflere, Başkan ve yardımcısı JD Vance gibi isimlere olduğunu düşünebiliriz.



SALDIRGAN SİYONİST



Trump ne zaman Netanyahu'ya ayak direse, Charlie Kirk'ün dediği gibi başına böyle bir şey geliyor.



Son bir haftadır hem ABD hem İsrail hem de İngiltere basınında adeta kampanya halinde süren "Trump'ın İran ve Lübnan cephesinde Netanyahu'yu terk ettiği" şeklindeki yorumları görmezden gelemeyiz.



Her siyasetçinin, hele hele Trump gibi sansasyon arayan bir karakterin tepe tepe kullanmasını bekleyeceği böyle bir olayın ardından faturayı "yalnız kurt"a çıkartması da mesajın alındığının kanıtı.