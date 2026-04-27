Protestoda dijital ekranlı reklam araçlarında ASALA terör örgütünün 1970 ve 1980'li yıllarda şehit ettiği Türk diplomatlar ve sivillerin hikayeleri New York halkına anlatıldı.

ABD'nin New York kentinde Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sosyal medya üzerinden Türkiye ve Azerbaycan'ı sözde Ermeni soykırımı ile suçlaması, Türk-Amerikan toplumunu harekete geçirdi. Kentin dünyaca ünlü simgesi Times Meydanı'nda toplanan Türk vatandaşları ile sivil toplum kuruluşları, tarihi gerçekleri çarpıtan asılsız iddialara karşı tek ses olarak tepkilerini dile getirdi.

ŞEHİT DİPLOMATLARIN HİKAYELERİNİ DİNLEDİLER

Protesto gösterisinde, Mamdani'nin açıklamalarının Türk toplumunda oluşturduğu derin hayal kırıklığı vurgulanırken, sözde soykırım iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu aktarıldı. Meydan çevresinde dolaşan dijital ekranlı iki reklam aracı eylemin en dikkat çekici unsuru oldu. Araçlardaki ekranlardan, ASALA terör örgütünün 1970 ve 1980'li yıllarda düzenlediği saldırılarda şehit edilen Türk diplomatlar ile sivillerin hikayeleri New York halkına anlatıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği gösteride, ASALA terör örgütünün katlettiği Türk diplomatlar anılırken, tarihi gerçeklerin siyasi çıkarlara alet edilmemesi gerektiği vurgulandı.

ERMENİ YALANLARININ MUHATABI TARİHÇİLER

Ermeni lobisinin yalan iddialarının her yıl siyasete alet edildiğini belirten Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkan Yardımcısı Gökhan Doğan, "Türk-Amerikan toplumu bugün burada bir dik duruş sergilemek için bir araya geldik. Bu bizim için bir başlangıç oldu. Mamdani'nin bu söylemleri gerçekten Türk-Amerikan toplumunu derinden yaralamıştır. Ermenilerin yalan iddialarını, siyasetin içerisine bulaştırması her sene, yeknesak bir tekrar olmuştur. Biz artık bu konunun tarihçiler tarafından çözülmesini her platformda her yerde söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Mamdani'nin bu oyunun içerisine girmesinin Türk toplumunu derinden etkilediğinin altını çizen Doğan, konuya "İnşallah bu söylemlerin bitmesi için, bu gerçek dışı iddiaların tekrarlanmaması için Türk-Amerikan toplumu bir araya daha sık gelecek, bu gerçek dışı söylentilere karşı durmaya, birlikte hareket etmeye devam edecektir." sözleriyle işaret etti.

Bölgede dolaşan dijital ekranlı araçlarla ASALA terör örgütünün 1970 ve 1980’li yıllardaki katliamları Amerikan kamuoyuna anlatılırken pankartlarda ise Ermeni mezalimine dair tarihi gerçekler hatırlatıldı.

YALANA KARŞI GÜÇLÜ SES

Sözde Ermeni soykırımı yalanlarına karşı tüm çatı kuruluşlarla birlikte büyük güç olduklarına dikkat çeken Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Gülay Aydemir, "Burada tüm çatı kuruluşlarımız bugün sözde Ermeni soykırım yalanlarına karşı durmak için buradayız. Hep birlikte büyük bir güç olduk. Bu yalan iddiaları tekrarlayan ismin kimin olduğunun önemi yok. Türkiye için hepimiz birlikte burada, gerçekleri savunuyoruz. Tabii ki daha güzel çalışmalar yapmalıyız. Özellikle son belediye başkanının yapmış olduğu konuşmalara karşı daha güçlü ses çıkarmamız, tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Siyasi süreçlerde Türk toplumunun daha aktif olması gerektiğini vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"Böyle seçimlerde, Türkiye olarak, bizler buradaki yaşayan Türkler olarak farklı destekler vermeliyiz, ciddi katıklar vermeliyiz ki, destek verdiğimiz kişi de bizim tarafımızda olsun. Bunu sağladığımız sürece böyle konuşmalarla bir daha karşılaşmayacağız kesindir. Aynı zamanda şunu da söylemek isterim. Önümüzde Türk Günü yürüyüşü var. 16 Mayıs'ta yapılacak bu önemli toplantıya bütün Türkleri saat 11.30'da Madison Avenue ile 38. Street'in köşesinde buluşmaya bekliyorum. Herkesi davet ediyorum."

Protestoya katılan Türk vatandaşları, benzer karalama kampanyalarına karşı gelecekte daha güçlü duruş sergileyeceklerini bildirdi. Türk toplumunun birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulanan gösteri, yapılan açıklamaların ardından olaysız şekilde sona erdi.