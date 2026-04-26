Şüpheli bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşırken güvenlik görevlileri tarafından otel içinde gözaltına alındı.

Şüpheli otele birden fazla silahla girdiğini ancak ulaşımda, otelde ve etkinlikte hiçbir güvenlik önlemiyle karşılaşmadığını ifade etti.

Kendi eylemini "vatandaşlık görevi" gibi pazarlamaya çalışan saldırganın, Amerika'nın kalbindeki güvenlik açıklarını nasıl suistimal ettiği ve hangi yetkilileri hedef tahtasına koyduğu tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıktı.

"DOST CANLISI FEDERAL SUİKASTÇI" İDDİASI

ABD basınındaki yankıları süren olayda, saldırgan Cole Allen'ın kendisini "dost canlısı federal suikastçı" olarak nitelediği belirtildi. Allen ailesine attığı mesajda, "Ben bir ABD vatandaşıyım. Beni temsil eden kişilerin yaptıkları beni yansıtmaktadır. Ben artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bürümesine izin vermek istemiyorum" ifadelerini kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiğini savundu.

HEDEF LİSTESİNDE KİMLER VARDI?

Mesajında saldırıdaki hedeflerine ilişkin detaylara da değinen şüpheli, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel dışındaki idari yetkililerin en üst düzeyden en alt düzeye sıralanacak şekilde öncelikli hedefi olduğunu söyledi.

ABD Gizli Servisi çalışanlarını gerekli görmesi durumunda hedef alabileceğini belirten Allen, otel güvenliği, otel çalışanları, polis ile ulusal muhafız yetkililerinin ve Beyaz Saray'ın düzenlenen programdaki ziyaretçilerinin ise hiçbir şekilde hedefi olmadığını yazdı.

"HİÇBİR GÜVENLİKLE KARŞILAŞMADIM"

Ayrıca bölgedeki güvenlik önlemlerini yetersiz bulduğunu belirten şüpheli, "Her köşede güvenlik kameraları, otel odalarında dinleme cihazları, her 10 metrede bir silahlı görevliler, bir sürü metal dedektörü bekliyordum ama hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ulaşımda, otelde, etkinlikte hiçbir güvenlik yoktu. Otele girer girmez fark ettiğim tek şey kibir duygusuydu. Birden fazla silahla içeri girdim ve oradaki tek bir kişi bile benim bir tehdit olabileceğim ihtimalini düşünmedi" ifadelerini kullandı.

İRAN AJANI OLSAYDIM...

Allen, ABD Gizli Servisi'nin "beceriksizliğine" anlam veremediğini belirterek, "Bu beceriksizlik seviyesi inanılmaz. Mesela ABD vatandaşı olmak yerine İran ajanı olsaydım, buraya bir 'Ma Deuce' (M2 ağır makineli tüfek) getirebilirdim ve kimse hiçbir şey fark etmezdi. Gerçekten de akılalmaz" dedi.