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Donald Trump Beyaz Saray'dan kovmuştu | Zelenskiy'den özür mektubu! ABD'li yetkili "Değerli madenler" anlaşması için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Beyaz Saray’daki gerilim anları dünya manşetlerini süsledi. Milyonlar "şimdi ne olacak?" sorusuna cevap ararken ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, "Zelenskiy, Başkan'a bir mektup gönderdi ve Oval Ofis'te yaşanan o olay için özür diledi." ifadelerini kullanırken Ukrayna ile bu hafta anlaşma imzalanabileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 00:23 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 01:36
Donald Trump Beyaz Saray’dan kovmuştu | Zelenskiy’den özür mektubu! ABD’li yetkili Değerli madenler anlaşması için tarih verdi

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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da gerilim en üst seviyeye ulaştı. Kavga sonrası dünyanın dört bir yanından Zelenskiy'e destek mesajları yağdı.

Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy. (Reuters)Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy. (Reuters)

Dünya basınının manşetlerine taşıdığı olay sonrası gelecek sürecin nasıl olacağı merak konusu iken Donald Trump'ın Özel Temsilci Steve Witkoff'tan önemli açıklamalar geldi.

Volodimir Zelenskiy. (Reuters)Volodimir Zelenskiy. (Reuters)

ZELENSKIY ÖZÜR MEKTUBU MU GÖNDERDİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Trump'a gönderdiği mektupta "özür dilediğini" belirtti.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna görüşmeleri öncesi umutlu konuştu.

Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy. (Reuters)Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy. (Reuters)

ANLAŞMA İMZALANACAK MI?

Witkoff, bu haftaki görüşmeler sırasında Kiev'le nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Ben gerçekten umutluyum. Kesinlikle öyle umuyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'den, (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy) Yermak'tan ve Avrupalılardan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu." diye yanıt verdi.

"Bence oraya önemli bir ilerleme kaydedeceğimize dair bir beklentiyle gidiyoruz. Bu yüzden bu konuda kesinlikle umutluyum." yorumunu yapan Witkoff, ABD ile Ukrayna arasındaki anlaşmanın iki ülkenin de çıkarına olacağını söyledi.

Steve Witkoff. (Reuters)Steve Witkoff. (Reuters)

"UKRAYNA'YA İSTİHBARAT DESTEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN TAMAMEN KESMEDİK"

Öte yandan Witkoff, son günlerde gündem olan Ukrayna'ya istihbarat desteğinin kesilmesi ile ilgili sorulara, "Ukraynalıların ihtiyaç duyduğu savunma amaçlı istihbarat desteğini hiçbir zaman kesmedik. Dolayısıyla bu hiçbir zaman tamamen kesilmedi." şeklinde yanıt verdi.

Witkoff'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da eşlik edecek.

ABD ve Rusya geçen ay ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona erdirilmesi konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.

Trump (fotoğrafta), Florida'daki Mar-a-Lago'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına Oval Ofis'te Zelenskiy ile yaşadığı tartışmayı değerlendirdi. Zelenskiy ile görüşmesinin iyi geçmediğini belirten Trump, ʺElini çok fazla oynadı. Biz barış arıyoruz, barış yapmayacak birini aramıyoruz. Ben barış arıyorum. On yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz.ʺ dedi. (AA)Trump (fotoğrafta), Florida'daki Mar-a-Lago'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına Oval Ofis'te Zelenskiy ile yaşadığı tartışmayı değerlendirdi. Zelenskiy ile görüşmesinin iyi geçmediğini belirten Trump, ʺElini çok fazla oynadı. Biz barış arıyoruz, barış yapmayacak birini aramıyoruz. Ben barış arıyorum. On yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz.ʺ dedi. (AA)

TRUMP-ZELENSKİY TARTIŞMASININ ARDINDAN NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Geçen salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici durdurduklarını teyit etmiş ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.

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