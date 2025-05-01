İngiltere ve Fransa’dan Filistin’i tanıma adımı! Görüşmeler başladı

İngiltere ve Fransa Filistin devletini tanımak üzere adımlar atıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dacid Lammy, İngiltere'nin, Ortadoğu'da iki devletli çözüme giden siyasi yolu canlı tutmak amacıyla haziran ayında düzenlenen bir konferansta, Filistin devletinin tanınması konusunda Fransa ve Suudi Arabistan ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

İngilterere Dışişleri Bakanı David Lammy, AA

İNGİLTERE VE FRANSA'DAN FİLİSTİN ADIMI

David Lammy'nin açıklamaları, İngiltere'nin Fransa ile konferans etrafında bir tanıma süreci hakkında bir görüşmenin sürdüğünü ilk kez kabul etmesi anlamına geliyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesinin Filistin'i tanıması, güçlü bir siyasi mesaj niteliği taşıyacaktır. Ancak, Fransa'nın bu konudaki önerisinin içeriği ve tanımanın iki devletli çözüme yönelik güvenilir bir sürecin parçası olup olmadığı hâlâ belirsizliğini koruyor. Öte yandan, İsrail ise bu adıma karşı çıkıyor.

The Guardian, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"SEMBOLİK DEĞİL, SAHADA SOMUT ETKİ"

Lordlar Kamarası Uluslararası İlişkiler Komitesi'nde konuşan Lammy, İngiltere'nin Filistin'i tanıma kararını, yalnızca sembolik bir zamanlamayla değil, sahada somut etkiler yaratabileceği bir dönemde hayata geçirmek istediğini vurguladı. Ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin yakın dönemde Filistin'i tanımasına rağmen bu adımların herhangi bir somut sonuç doğurmamış olmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Lammy, bugüne kadar 160 ülkenin Filistin'i tanıdığını ve son olarak İspanya, Norveç ile İrlanda'nın da bu ülkelere katıldığını hatırlattı. İngiltere'nin bu konuda ne zaman adım atacağına kimsenin veto hakkı olmadığını belirten Lammy, "Biz başından beri, tanımanın tek başına bir hedef olmadığını, iki devletli çözüm çerçevesinde bir sürecin parçası olması gerektiğini savunduk" dedi.

Lammy, geçen hafta Katar'la gerçekleştirdiği görüşmelere de atıfta bulunarak kalıcı bir çözümün Gazze'de Hamas'ın yönetimde bulunmaması ve muhtemelen Hamas liderliğinin üçüncü bir ülkeye gitmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Ayrıca, Kuzey İrlanda'daki Hayırlı Cuma Anlaşması sonrasında uygulanan silahsızlanma sürecine benzer kapsamlı bir demilitarizasyonun gerektiğini vurguladı.

Gazze, Takvim Fotoğraf Arşivi

"HİÇBİR HALKIN DEVLETSİZ YAŞAMASI KABUL EDİLEMEZ"

"Hiçbir halkın, benim doğduğumdan beri devletsiz yaşaması kabul edilemez" diyen Lammy, bu durumun sürdürülemez olduğunu belirtti.

İki devletli çözümün önündeki en büyük engelin, hızla artan yerleşim faaliyetleri olduğunu söyleyen Lammy, yerleşimlerden kaynaklanan şiddet düzeylerini ise "şok edici" olarak nitelendirdi.

Geçen yıl Batı Şeria'da 59 yeni yerleşim noktasının kurulduğunu belirten Lammy, bu sayının son 25 yılın yıllık ortalamasının yalnızca yedi olduğunu da sözlerine ekledi.