ABD-İsrail arasında ipler gerildi: Netanyahu'nun ziyareti iptal! Trump’tan "istenmiyorsun" ikazı

VANCE HEDEF ALDI: İSRAİL'İN MANİPÜLATÖRLERİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, dün akşam ABD'li podcast sunucusu Joe Rogan'ın sunduğu YouTube yayınında dikkat çekici çıkışlarda bulunmuştu.

İsrail hükümeti içerisinde ABD'nin İran politikasına karşı insanların olduğunu, bunların askeri harekatı sürdürmek istediklerini dile getiren Vance, "İsrail'in ABD Büyükelçisi bence gerçekten iyi bir insan. Açıkçası, öncelikle İsrail'i önemsiyor. Ben de öncelikle Amerika'yı önemsiyorum. Ama sistemlerinin içinde, Amerikan kamuoyunu manipüle eden ve savaşı süresiz olarak devam ettirmek için değiştirmeye çalışan bazı insanlar olduğunu kesin olarak biliyoruz." diye konuştu.