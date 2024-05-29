Soykırımcı İsrail’in Refah vahşeti sonrası ABD’den skandal açıklama: Kırmızı çizgiyi aşmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby , İsrail 'in Refah 'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını "çok trajik ve üzüntü verici" olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin "kırmızı çizgisini" aşmadığını savundu.

Kirby, İsrail ordusunun hafta sonu Refah'taki çadır kampına yönelik hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivilin öldürüldüğünü ve bunun "yürek burkan" görüntülere neden olduğunu söyledi.





"İsrail ordusunun, aralarında çocukların da olduğu onlarca masum Filistinlinin ölümüne neden olan hava saldırısının ardından Refah'tan hafta sonu gelen görüntüler yıkıcıydı. Bu görüntüler içler acısı ve korkunç. Bu çatışmanın sonucu olarak hiçbir masum can kaybı olmamalı." şeklinde konuşan Kirby, sivillerin ölümünü "çok trajik ve üzüntü verici" sözleriyle yorumladı.

İsrail'in söz konusu saldırıyla ilgili olarak başlattığı soruşturmanın sonucunu beklemek zorunda olduklarını kaydeden Kirby, birkaç kez sorulmasına karşın 26 Mayıs'ta İsrail'in düzenlediği saldırıyı doğrudan kınamaktan kaçındı ve "Masum sivillerin ölümünü kınıyoruz." demekle yetindi.