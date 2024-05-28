Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu | BM: En az 200 kişi öldürüldü

İsrail Uluslararası Adalet Divanı'ndan gelen "saldırıları durdur" kararına rağmen Gazze'nin güneyinde yüz binlerce kişinin sığındığı Refah'ta saldırıları sürdürüyor.
İsrail Uluslararası Adalet Divanı'ndan gelen "saldırıları durdur" kararına rağmen Gazze'nin güneyinde yüz binlerce kişinin sığındığı Refah'ta saldırıları sürdürüyor.
İSRAİL YİNE ÇADIR KENTİ VURDU
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve İsrail'in daha önce "güvenli" olarak tanımladığı El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.
20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de saldırı alanında çok sayıda yaralı ve cesedin yanı sıra çevrede insan kalıntıları bulunuyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hedef alınan çadırlar Refah'ın batısındaki Amerikan sahra hastanesine yaklaşık 100 metre mesafede bulunuyor.
İsrail daha önce Mevasi bölgesini "güvenli" olarak tanımlamıştı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 11 Mayıs'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağını bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulunmuştu.
Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istemişti.
İŞGAL TANKLARI REFAH'IN MERKEZİNDE
Pazar gecesi Refah'ta çadırları bombalayan ve 45 Filistinliyi diri diri yakan İsrail ordusu kara saldırısına başladı. İsrail tankları, bölge sakinlerinin bildirdiği en kötü bombardıman gecelerinden birinde batı mahallelerine doğru ilerledi.
Bölge sakinleri, İsrail tanklarının Batı Refah'a Zurub tepesi üzerinde ve çevresinde konuşlandırıldığını ve İsrail güçlerinin üç hafta önce saldırı başlattığı Mısır sınır kapısı yakınındaki bölgeden ilerlediğini söyledi.
Filistinli yetkililer İsrail'in dün gece 16 Filistinliyi daha öldürdüğünü duyurdu.
BİR MİLYON KİŞİ KAÇTI
BM Filistinli Mülteciler Ajansı'nın (UNRWA) Salı günü bildirdiğine göre, Mayıs ayının başından bu yana İsrail'in Refah'taki saldırısından yaklaşık bir milyon kişi kaçtı.
DSÖ'DEN İSRAİL'E KINAMA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.
Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Saldırıda yaralananlar, tedavi için halihazırda tamamıyla dolu olan DSÖ destekli travma stabilizasyon noktasının yanı sıra Refah'taki diğer sahra hastanelerine sevk edildi." ifadesini kullandı.
Refah'ta şiddetin artmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, 1 milyon yerinden edilmiş kişinin bir kez daha yerinden edildiğini ve "Gazze'de bulunmayan güvenliğin arayışında olduğunu" kaydetti.
Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'tan bu yana kapalı olması, yakıt kıtlığı yaşanması, insani yardımların Gazze'ye girişi ve dağıtılmasındaki sorunların yanı sıra yardım misyonlarının sık sık gecikmesi ile reddedilmesinin oluşturduğu olumsuz duruma işaret eden Ghebreyesus, bu durumun sağlık sistemini destekleme yeteneklerini kısıtladığını ifade etti.
Gazze'deki hastanelerin yalnızca 3'te 1'inin kısmen işlevsel durumda olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bunların, yeterli malzeme, ekipman, yakıt eksikliği ve yorgun personel nedeniyle ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını vurguladı.
Ghebreyesus, paylaşımında "Refah Sınır Kapısı'nı açın. Görevlilerin zamanında ilerleyebildiğinden emin olun. Sivilleri ve sağlık hizmetlerini koruyun. Ateşkes sağlanmalı." ifadelerine yer verdi.
BM: EN AZ 200 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
Touma, New York'taki günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
6 Mayıs'ın ardından 1 milyondan fazla kişinin Gazze'nin güneyindeki Refah'tan ayrıldığını aktaran Touma, yerinden edilmenin halen sürdüğünü ifade etti. Touma, bu kişilerin daha önce birkaç kez yerinden edildiğini, bölgede yoğun bombardımanın sürdüğünü belirtti.
Touma, son 3 haftada sadece 200 yardım tırının geçiş yapabildiğine dikkati çekerek, "İnsanların ihtiyaçları çoğalırken bu denizde damla." değerlendirmesinde bulundu.
Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırılara ilişkin ekiplerinden ve uluslararası tıp hizmeti veren kaynaklardan edindikleri bilgileri aktardı.
Buna göre, 26 Mayıs'taki saldırılar sonrasında can kaybının çok yüksek olduğunu öğrendiklerini aktaran Touma, aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
Touma, "Gazze'de her yerde ölüm var." dedi.
KATİL ÇADIRLARA FOSFOR BOMBASI İLE SALDIRDI
Öte yandan kan donduran vahşeti A Haber ekranlarında değerlendiren Akademisyon ve ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer çarpıcı ifadelere imza attı.
Güçlüer şu ifadeleri kullandı:
Saldırı ile ilgili yaptığımız analizlerde fosfor bombası kullanmışlar. Burada 2 tür yangın var. Birincisi fosfor yataydır, ikincisi ise beyazdır. Yangın kökeni kırmızı değil beyazdır. Renk tayfı yangının kökeninden giderek kahverengileşen bir şekilde bir renk tayfı olur. Halbuki normal bir yangında veya bomba atarsanız patlaması ile ortaya koyu siyah duman çıkar. Saldırı göründüğü gibi saçılmış fosfor bombası. Çok net tipik bir fosfordur. Bu alçaklık, bu gaddarlık, barbarlık. Bunlar yanan çadırların görüntüsü değil yanan fosforun görüntüsü. Çadırın içerisindeki kadın, çoluk çocuk, insanları fosforla yakmak ne demek? Alçaklık…
Fosfor bombalarında bir de çukur oluşmaz, saldırılarda çukur yok. Gariban insanlar bunu suyla söndürmeye çalışıyor. Su ile sönmez. Daha kötüsü çok bilinmez fosfor o patlama ile bir bölümü gaz haline geçiyor. İnsan bunu içine çektiği zaman içine ciğerlere yapışıyor ve yakmaya başlıyor. Dünyada en güçlü su tutucu özelliğe sahip olan madde fosfordur.
Siz su ile gittiğiniz zaman daha çok yanarsınız. 1 hafta içerisinde solunum yetmezliği ve iç kanamaya bağlı olarak belki 90 -100 kişi hayatını kaybedecek. İnşallah olmaz temenni etmiyorum, bu alçaklığı ve barbarlığı kınıyorum ama durum öyle değil. Yanarak ölüyorlar. 1 hafta 10 gün içinde daha fazla insanın öleceği vahşi bir durum.