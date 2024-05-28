Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu | BM: En az 200 kişi öldürüldü

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Saldırıda yaralananlar, tedavi için halihazırda tamamıyla dolu olan DSÖ destekli travma stabilizasyon noktasının yanı sıra Refah'taki diğer sahra hastanelerine sevk edildi." ifadesini kullandı.

Refah'ta şiddetin artmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, 1 milyon yerinden edilmiş kişinin bir kez daha yerinden edildiğini ve "Gazze'de bulunmayan güvenliğin arayışında olduğunu" kaydetti.

Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'tan bu yana kapalı olması, yakıt kıtlığı yaşanması, insani yardımların Gazze'ye girişi ve dağıtılmasındaki sorunların yanı sıra yardım misyonlarının sık sık gecikmesi ile reddedilmesinin oluşturduğu olumsuz duruma işaret eden Ghebreyesus, bu durumun sağlık sistemini destekleme yeteneklerini kısıtladığını ifade etti.

Gazze'deki hastanelerin yalnızca 3'te 1'inin kısmen işlevsel durumda olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bunların, yeterli malzeme, ekipman, yakıt eksikliği ve yorgun personel nedeniyle ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını vurguladı.

Ghebreyesus, paylaşımında "Refah Sınır Kapısı'nı açın. Görevlilerin zamanında ilerleyebildiğinden emin olun. Sivilleri ve sağlık hizmetlerini koruyun. Ateşkes sağlanmalı." ifadelerine yer verdi.



BM: EN AZ 200 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ



Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Touma, New York'taki günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6 Mayıs'ın ardından 1 milyondan fazla kişinin Gazze'nin güneyindeki Refah'tan ayrıldığını aktaran Touma, yerinden edilmenin halen sürdüğünü ifade etti. Touma, bu kişilerin daha önce birkaç kez yerinden edildiğini, bölgede yoğun bombardımanın sürdüğünü belirtti. Touma, son 3 haftada sadece 200 yardım tırının geçiş yapabildiğine dikkati çekerek, "İnsanların ihtiyaçları çoğalırken bu denizde damla." değerlendirmesinde bulundu. Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırılara ilişkin ekiplerinden ve uluslararası tıp hizmeti veren kaynaklardan edindikleri bilgileri aktardı. Buna göre, 26 Mayıs'taki saldırılar sonrasında can kaybının çok yüksek olduğunu öğrendiklerini aktaran Touma, aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Touma, "Gazze'de her yerde ölüm var." dedi.





KATİL ÇADIRLARA FOSFOR BOMBASI İLE SALDIRDI

Öte yandan kan donduran vahşeti A Haber ekranlarında değerlendiren Akademisyon ve ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer çarpıcı ifadelere imza attı.