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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 11:28 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 11:28

İsrail'in Gazze katliamında ABD imzası!

ABD, Gazze'deki soykırıma ortak olup şeytanın avukatlığına soyundu. Terör devleti İsrail'in son sığınak Refah'ta yaptığı çadır katliamına arka çıkan Beyaz Saray'tan küstah bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Refah'ta Filistinlilerin diri diri yanarak şehit olduğu siyonist saldırı için "ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını" söyledi. Öte yandan ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail'e gitti. Haley, İsrail ordusuna ait bir top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazarak imzaladı.

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