İkinci Titan faciası için tam yol! Ünlü milyarder Larry Connor Titanik enkazına 20 milyon dolarlık denizaltı götürecek

ABD'li milyarder Larry Connor ve iş insanı Patrick Lahey, Titanik'in enkazına dalış yapmak için harekete geçti. Geçtiğimiz yıl beş milyarderin turistik gezi amacıyla dalış yaptığı denizaltı Titan'ın basınçtan parçalanması ve denizaltıdaki herkesin hayatını kaybetmesinin ardından dünyaya bunun yapılabileceğini göstermek isteyen Connor ve Lahey, 20 milyon dolarlık bir denizaltı tasarladı. Titan faciasından günler sonra denizaltı yapmak için hamle yapan Connor ve Lahey, yolculuğun çok keyifli olacağını söyledi.
Geçtiğimiz yıl Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı Titan'ın Atlas Okyanusu'nda kaybolmasının ardından ABD'li milyarder Larry Connor, Titanik'in derinliklerine gitmek için harekete geçti.
TİTANİK'İN DERİNLİKLEREİNE İKİNCİ DALIŞ
Emlak yatırımcısı Larry Connor, Triton Submarines kurucu ortağı Patrick Lahey ile birlikte iki kişilik bir denizaltı ile gemi enkazına 12 bin 400 fitten fazla dalacaklarını duyurdu.
Wall Street Journal'a konuşan Connor, "Dünya çapındaki insanlara, okyanus son derece güçlü olmasına rağmen harika, eğlenceli olabileceğini" söyledi ve "Doğru şekilde giderseniz gerçekten hayat değiştirebileceğini göstermek istiyorum" dedi.