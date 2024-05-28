İkinci Titan faciası için tam yol! Ünlü milyarder Larry Connor Titanik enkazına 20 milyon dolarlık denizaltı götürecek

ABD'li milyarder Larry Connor ve iş insanı Patrick Lahey, Titanik'in enkazına dalış yapmak için harekete geçti. Geçtiğimiz yıl beş milyarderin turistik gezi amacıyla dalış yaptığı denizaltı Titan'ın basınçtan parçalanması ve denizaltıdaki herkesin hayatını kaybetmesinin ardından dünyaya bunun yapılabileceğini göstermek isteyen Connor ve Lahey, 20 milyon dolarlık bir denizaltı tasarladı. Titan faciasından günler sonra denizaltı yapmak için hamle yapan Connor ve Lahey, yolculuğun çok keyifli olacağını söyledi.