ACI HABERİ ÇOCUKLARI DUYURDU

Delon'un çocukları, babalarının ölümünü "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve (köpeği) Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duymaktadır. Babaları, Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti" notu ile duyurdu.

Çocukları babalarının ölümünün ardından mahremiyet istediklerini belirtti.

ÖTENAZİ İDDİALARI İLE GÜNDEMDEYDİ

Alain Delon uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. 2019 yılında dünyaca ünlü oyuncunun felç geçirdiği ve dinlendiği açıklanmıştı.

Felç haberlerinin ardından ünlü oyuncunun daha fazla acı çekmemek için ötenazi ile hayatına son vermek istediği ve bunun için başvuru yaptığı iddia edildi.

Delon'un oğlu Fabien Delon, "İki haftadır 'sözde' dergilerde ve sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorumlarda babamın ötanazi ile hayatına son vermek istediğine dair haberler okuyorum. Bu doğru değil. Bütün bunlara bağlamının dışına çıkarılmış bir cümle neden oldu" açıklaması ile ötenazi iddialarına son vermişti.

ALAIN DELON KİMDİR?

8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Avrupa sinemasının en önemli aktörlerinden biri. Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi ünlü yönetmenlerle çalışan Delon Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmleri ile şöhrete kavuşmuştu.

1999'da İsviçre vatandaşlığı alan Delon'un annesi ve babasının kendisi daha küçük yaştayken ayrılması dolayısıyla zor bir çocukluk geçirdiği biliniyor.

Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu olan Delon, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile birlikte yaşıyordu.