Beyaz perdenin ‘Samuray’ı ünlü aktör Alain Delon’un evi resmen karargah çıktı! 72 silah, 3 bin mermi ve atış poligonu…

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon'un evi resmen karargah çıktı. Fransız polisi sinemanın efsane ismi Alain Delon'un evinde 72 ateşli silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirdi. Delon'un Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde bir atış poligonu bulundu.
Beyaz perdenin "Samuray"ı dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon'un evinden cephanelik çıktı.
ALAIN DELON'UN EVİNDEN CEPHANE ÇIKTI
Fransız polisi, Delon'un evinde 72 ateşli silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirdi. Paris'in 135 kilometre güneyinde Douchy-Montcorbon'da bulunan evde ayrıca bir atış poligonu bulunduğu ortaya çıktı.
RUHSATI BİLE YOK
Yerel savcı Jean-Cedric Gaux, silahlara ve cephaneye el koyarken 88 yaşındaki Delon'un ateşli silah sahibi olmasına imkan veren izinlere sahip olmadığını söyledi.