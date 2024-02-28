Beyaz perdenin ‘Samuray’ı ünlü aktör Alain Delon’un evi resmen karargah çıktı! 72 silah, 3 bin mermi ve atış poligonu…

2

ALAIN DELON'UN EVİNDEN CEPHANE ÇIKTI

Fransız polisi, Delon'un evinde 72 ateşli silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirdi. Paris'in 135 kilometre güneyinde Douchy-Montcorbon'da bulunan evde ayrıca bir atış poligonu bulunduğu ortaya çıktı.