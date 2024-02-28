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Beyaz perdenin ‘Samuray’ı ünlü aktör Alain Delon’un evi resmen karargah çıktı! 72 silah, 3 bin mermi ve atış poligonu…

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon'un evi resmen karargah çıktı. Fransız polisi sinemanın efsane ismi Alain Delon'un evinde 72 ateşli silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirdi. Delon'un Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde bir atış poligonu bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 14:10 Güncelleme 28 Şubat 2024, 14:10
Beyaz perdenin ‘Samuray’ı ünlü aktör Alain Delon’un evi resmen karargah çıktı! 72 silah, 3 bin mermi ve atış poligonu… 1

Beyaz perdenin "Samuray"ı dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon'un evinden cephanelik çıktı.

Beyaz perdenin ‘Samuray’ı ünlü aktör Alain Delon’un evi resmen karargah çıktı! 72 silah, 3 bin mermi ve atış poligonu… 2

ALAIN DELON'UN EVİNDEN CEPHANE ÇIKTI

Fransız polisi, Delon'un evinde 72 ateşli silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirdi. Paris'in 135 kilometre güneyinde Douchy-Montcorbon'da bulunan evde ayrıca bir atış poligonu bulunduğu ortaya çıktı.

Beyaz perdenin ‘Samuray’ı ünlü aktör Alain Delon’un evi resmen karargah çıktı! 72 silah, 3 bin mermi ve atış poligonu… 3

RUHSATI BİLE YOK

Yerel savcı Jean-Cedric Gaux, silahlara ve cephaneye el koyarken 88 yaşındaki Delon'un ateşli silah sahibi olmasına imkan veren izinlere sahip olmadığını söyledi.

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