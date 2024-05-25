Reisi sonrası Paşinyan paniği! Helikopter zorunlu iniş yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan, konu hakkında Facebook üzerinden açıklama yaptı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan, konu hakkında Facebook üzerinden açıklama yaptı.
HAVADA PANİK: KARA YOLUYLA DEVAM
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterinin Vanadzor kentine planlanmamış bir iniş gerçekleştirdiğini belirten Paşinyan, her şeyin yolunda olduğunu ve yolculuğuna kara yoluyla devam ettiğini bildirdi.
PAŞİNYAN NE DEDİ?
Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Canlarım, her şey yolunda. Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a plansız iniş yaptı. Artık yolculuğumuza arabayla devam ediyoruz. Herkese iyi günler dilerim."
İRAN CUMHURBAŞKANI İBRAHİM REİSİ'NİN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.
İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazında kurtulan olmadı.