PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü hakkında konuştu: ABD'yi suçladı! | Lukaşenko'dan olay sözler!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus devlet başkanı Lukaşonko'yu ziyareti sonrası düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Toplantda Ukrayna ile müzakere konusuna değinen Putin, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin ölümünden ABD'yi sorumlu tuttu. Putin "Heyette olan diğer şahıslar, 2 Rus üretimi helikopterde uçuyordu. Aynı koşullarda aynı koridorda sorunsuz uçtular." ifadelerini kullandı. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ise ''Kazaya ABD'nin aşağılık, iğrenç yaklaşımı yol açtı.'' dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 01:01 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 01:01
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü hakkında konuştu: ABD’yi suçladı! | Lukaşenko’dan olay sözler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası barış müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi.

ÇEŞİTLİ KONULAR ELE ALINDI

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'u ziyaret eden Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili başlayan görüşme, iki ülkenin bakanları, başbakan yardımcılarının da katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti. Görüşmelerde, ikili ilişkiler, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreci ve güncel uluslararası meseleler ele alındı.

'TİCARİ ÖDEMELER ULUSAL PARAYLA YAPILIYOR'

Putin ile Lukaşenko, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, Belarus ile ilişkilere değinerek, "Karşılıklı ticaret hacmi her geçen yıl istikrarlı şekilde artıyor. İkili ticaret hacmi geçen yıl yüzde 5'ten fazla artarak rekor seviyeye, 46,5 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasında gerçekleşen ticari ödemelerin yüzde 90'ından fazlası ulusal parayla yapılıyor." dedi.

Ülkesinin Belarus ekonomisine 5 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını dile getiren Putin, Belarus'ta 2 bin 500'den fazla Rus şirketinin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

İki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğine değinen Putin, Belarus topraklarında ortak bölgesel birlikler, Rus savunma sistemleri ile taktik nükleer silahın konuşlandırıldığına, Rusya ile Belarus'un stratejik olmayan nükleer silah kullanımına dair tatbikatlar başlattığına dikkati çekti.

Putin, "Rusya'nın güvenliğine nasıl önem veriyorsak aynı şekilde Belarus'un güvenliğine de önem veriyoruz. Bu da söz konusu alandaki etkileşimimizin temel unsurudur." şeklinde konuştu.

"UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değinen Putin, müzakerelerden Rusya'nın hiçbir zaman vazgeçmediğini, İngiltere'nin Ukrayna'yı vazgeçirdiğini söyledi.

Putin, müzakere konusunun tekrar gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "(Ukraynalılar) Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğine işaret eden Putin, şunları kaydetti:

"Kiminle müzakere ederiz, bu basit bir soru değil. Elbette mevcut devlet başkanının meşruiyeti sona erdi ve bunun farkındayız. İsviçre'de düzenlenecek konferansın amaçlarından biri de Kiev yönetimini destekleyen Batılı toplumun, görevi sona eren devlet başkanının meşruiyetini onaylamasıdır. Ancak göstermelik adımların yasal belgeler açısından hiçbir önemi yok. Barış müzakerelerinin ültimatomlarla değil, sağduyuyla yeniden başlatılması gerekiyor. Ancak iş müzakere noktasına gelirse elbette yasal olarak bağlayıcı belgelerin imzalanması için kiminle anlaşabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Meşru yönetimle iş yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu soruya, Ukrayna'da öncelikle parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin veya diğer bazı hükümet organları tarafından yanıt verilmesi gerekiyor. Ukrayna Anayasası'nda ne yazılı bakmak gerekiyor."

"REİSİ'NİN HEYETİNDEKİLER 2 RUS HELİKOPTERİNDE UÇTU"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına da değinen Putin, "Heyette olan diğer şahıslar, 2 Rus üretimi helikopterde uçuyordu. Aynı koşullarda aynı koridorda sorunsuz uçtular." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilere değinerek, şunları söyledi:

"İran'ın dış siyasetine gelince, bu İran'ın egemen kararıdır. İran, büyük bölgesel güç ve dünya meselelerinde önemli rol oynuyor. Bu trajediden sonra İran yönetiminin dış politikasında herhangi bir değişiklikle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. İran devletinin temeli oldukça istikrarlı, güçlü ve güvenilir. İran halkı ve İran yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Elbette Rusya'ya yönelik İran politikasının ve önemli uluslararası konulardaki işbirliğimizin devam edeceğini umuyorum."

"AMERİKALILAR İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDAN SUÇLU"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Putin ile görüşmelerinde, güvenlik ve savunmayla ilgili konuları, ekonomi alanındaki sorunları ele aldıklarını dile getirerek, ikili ilişkilerin tüm alanlarda geliştiğini belirtti.

Sınırlarındaki durumu dikkatlice takip ettiklerini söyleyen Lukaşenko, "Sınırlarımızda 90 bin yabancı askerin katılımıyla tatbikatlar düzenleniyor. Amerikalılar, Almanların sınırlarımızda olması ilginç. Bu nedenle güvenliğe önem veriyoruz." dedi.

Lukaşenko, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"İran ne olduğunu çözecek. Ancak başkan olarak değil, bir şahıs olarak şunu söyleyebilirim. Kazaya ABD'nin aşağılık, iğrenç yaklaşımı yol açtı. Burada yaptırımları kastediyorum. Bu alçakların insan taşıyan uçak, helikopter ve diğer ulaşım araçlarına yaptırım uygulama hakkı yok. Onlar bize karşı da yaptırım uyguladı. Helikopterin uçuşunu hiçbir şey etkilemediyse onlar (Amerikalılar) bundan suçlu. Onlar bu helikopterin bakımını yasakladı, orası kesin."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı
Son dakika | Dışişleri Bakanlığından UAD’ın ’İsrail’ kararı sonrası BMGK’ya çağrı: Üzerinize düşeni yapın!
Doğal gaz üretiminde yeni rekor: Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu: Milli muharip uçağı KAAN’ın üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak
Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı!
Seçil Erzan hakim karşısında! Denizbank yöneticileri ilk kez tanık: Fatih Terim ’Seçil Erzan kızım gibidir’ demiş | Dikkat çeken Nazlı Can detayı
Montella’dan sürpriz: A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı | Kamp programı belli oldu
Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor
Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı
TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB’den izinsiz beyan verene hapis
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! Tedavi gördüğü hastanede entübe edildi
Romanya ‘çocuklarımızdan değerli değil’ demişti! AB ülkesinde 65 bin sokak köpeği için kanun uygulandı
Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek’i etkisiz hale getirildi
Başıboş hayvan sorununa akılalmaz tepki: Hatice köpek taklidi yaptı!
Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Spil Dağı’nda darbedildiği ortaya çıktı! Yayına bağlanan ismin sözleri olayın seyrini değiştirdi
SON DAKİKA