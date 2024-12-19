Putin’den flaş açıklama: İran yanlısı savaşçıları Tahran’a Rusya mı kaçırdı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, medya kuruluşlarının temsilcileri ve halk tarafından yöneltilen soruları yanıtladığı programda flaş açıklamalar yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, medya kuruluşlarının temsilcileri ve halk tarafından yöneltilen soruları yanıtladığı programda flaş açıklamalar yaptı, Reuters

Putin her yıl halktan gelen sorulara yanıt verdiği "Direkt Hat" ile yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı geleneksel büyük yıllık basın toplantısını ortak bir formatta bir araya getiren "Vladimir Putin'le Yılın Özeti" programında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

PUTİN AÇIKLADI: ONLARI DA BİZ KAÇIRDIK

Putin, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra Moskova'nın Hmeymim üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a götürdüğünü söyledi.. Rus lider ayrıca, "Halep'e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler ise savaşmadan geri çekildi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

PUTİN: ESAD'LA HENÜZ GÖRÜŞMEDİM

Putin, ABD'li gazeteciden bir soru üzerine, Rusya'ya sığınan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Moskova'ya geldiğinden beri görüşmediğini belirtti.

Rus lider, "Moskova'ya gelişinden sonra Devlet Başkanı Esad'la görüşmedim. Ancak bunu yapmayı planlıyorum" dedi.

Putin, "Suriye'ye gelince, Rusya'nın asıl görevi orada bir terör yuvasının kurulmasını engellemekti. Bu hedefe ulaşıldı. Orada kara birliklerimiz yoktu, yalnızca askeri üslerimiz bulunuyor. Bugün Suriye'deki durum kolay değil, Moskova hızla barışın tesis edilmesini ümit ediyor. Rusya oradaki askeri üslerini korumayı düşünüyor. Ancak bunun olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu, yeni hükümetle çıkarların örtüşüp örtüşmeyeceğine bağlı. Ortadoğu'daki ülkelerin büyük bölümünün oradaki üslerin korunmasından yana" dedi.

Rus lider, Suriye devrimi ile ilgili açıklamasında ise "Her şeyi, Suriye'de yaşananlar Rusya'nın yenilgisiymiş gibi aktarmak istiyorsunuz. Sizi temin ederim ki, öyle değil. Neden olduğunu söyleyeyim. Zira biz Rusya'ya 10 yıl önce orada bir terör yuvası kurulmaması için geldik. Genel olarak amacımıza ulaştık. Suriye'deki hükümet güçlerine karşı silahlı faaliyetler yürüten gruplarda bile iç değişimler yaşandı. Bugün pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD'nin bunlarla ilişki kurmak istemesi boşuna değil. Eğer bunlar terör örgütüyse siz neden bu işe karışıyorsunuz? Demek ki değiştiler" ifadelerini kullandı.

RUSYA SURİYE'DEN AYRILACAK MI?

Putin, Rusya'nın Suriye'den ayrılıp ayrılmayacağına yönelik sorular karşısında üsleri bırakıp barkmayacağının henüz bilinmediğini söyledi. Bunun yeni otoritelerle çıkarların örtüşmesine bağlı olduğunu belirten Putin, "Rusya, Suriye'de barış ve huzura güveniyor ve tüm taraflarla ilişkilerini sürdürüyor" dedi.