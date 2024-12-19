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Rusya’dan Beşar Esad’a tekme! Kremlin’in haber ajansı da Suriye’yi İsrail’e sattı dedi

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’a bir tekme de sığınmacı olarak kaçtığı Rusya’dan geldi. Rusya devlet haber ajansı Tass, Esad’ın Moskova’ya kaçmadan önce Suriye’nin askeri hedeflerinin koordinatlarını İsrail’e verdiğine yönelik iddiaları manşete taşıdı. Tass’ın haberi akıllara “Rusya Esad’ı sattı mı?” sorusunu getirdi.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:23 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:23
Rusya’dan Beşar Esad’a tekme! Kremlin’in haber ajansı da Suriye’yi İsrail’e sattı dedi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın devrimden sonra ülkeden kaçarken İsrail ile gizli bir anlaşma yaptığına dair iddialar gündemden düşmüyor. Esad'ın kendi güvenliğini sağlamak için ülkedeki askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdiği iddia edilmişti. Son olarak Esad'a sığınma hakkı veren Rusya da devrik lideri resmen sattı ve iddiaları gündeme taşıdı.

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    RUSLAR TÜRK BASININI KAYNAK GÖSTERDİ

    Rusya devlet haber ajansı Tass, Beşar Esad'ın Suriye'den ayrılmadan önce askeri hedeflerin listesini İsrail'e teslim ettiğine yönelik iddialara dair bir haber yayımladı ve kaynak olarak Türk basınını gösterdi.

    Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beşar Esad'a insani gerekçelerle sığınma hakkı verdiğini duyurmuştu. Esad'ın Rusya'nın yardımı ile kaçtığı Moskova'da süper lüks mülteci hayatı ile ilgili haberler konuşulmaya devam ederken Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

    Rusya devlet haber ajansı Tass, Beşar Esad’ın Suriye’den ayrılmadan önce askeri hedeflerin listesini İsrail’e teslim ettiğine yönelik iddialara dair bir haber yayımladı ve kaynak olarak Türk basınını gösterdi.Rusya devlet haber ajansı Tass, Beşar Esad’ın Suriye’den ayrılmadan önce askeri hedeflerin listesini İsrail’e teslim ettiğine yönelik iddialara dair bir haber yayımladı ve kaynak olarak Türk basınını gösterdi.

    RUSYA BEŞAR ESAD'I SATTI MI?

    Tass'ın Türk basınını kaynak göstererek yayımladığı haber "Rusya Esad'ı sattı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'yi kaynak gösteren Tass, "Yorumcuya göre, 'güvenilir bir kaynak' Esad'ın 'İsrail'in uçuşu sırasında kendisini hedef almayacağına dair bir garanti olarak silah depolarının, füze sistemlerinin ve savaş uçaklarının yerlerini gösteren bir liste' verdiğini iddia etti. Selvi, İsrail'in daha sonra Suriye'deki hedeflere gerçekleştirdiği hassas saldırıları göz önünde bulundurarak, kaynağın verdiği bilginin 'sadece uydurulmuş bir hikaye gibi görünmediğine' inanıyor." ifadelerini kullandı.

    İSRAİL SURİYE ORDUSUNUN TEÇHİZATININ YÜZDE 85'İNİ YOK ETTİ

    İsrail'in son saldırıları Suriye ordusunun askeri teçhizatının %85'ini yok etti. Esad'ın, ülkeden güvenli bir şekilde çıkışını sağlamak için askeri sırları ve yüksek değerli varlıklarla ilgili ayrıntılı bilgileri İsrail'e devrettiği iddia ediliyor.

    BEŞAR ESAD KOORDİNATLARI İSRAİL'E Mİ SATTI?

    Esad'ın, Suriye hükümet güçlerine ait silah stoklarının, füze fırlatma sahalarının, askeri üslerin ve diğer önemli altyapıların yerlerini İsrailli üst düzey yetkililere sağladığı iddia ediliyor.

    İddiaya göre bu bilgilere karşılık İsrail ordusu, Esad Rusya'nın Lazkiye yakınlarındaki Hmeimim hava üssüne giderken başkanlık uçağının tehdit edilmemesini sağlamayı kabul etti.

    ESAD KAÇTI İSRAİL BOMBARDIMANA BAŞLADI

    Esad ise Heyet Tahrir el-Şam silahlı grubunun Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi üzerine bir Rus askeri uçağıyla ülkeden kaçtı.

    Esad'ın Moskova'ya inmesinden saatler sonra İsrail, yüzlerce Suriye askeri hedefini isabetli şekilde vuran büyük bir bombalama kampanyası başlattı.

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