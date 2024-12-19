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Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’den askeri üslerini taşımaya başlayan Rusya’nın, gelişmiş hava savunma sistemleri ve silahları, Libya’ya kaydıracağı iddia edildi. ABD ve Libyalı yetkililere göre Moskova, kargo uçaklarını Suriye’den Libya’da Hafter kontrolündeki üslere taşıdı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:25
Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası

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    Suriye'de Beşar Esad rejiminin muhalifler tarafından devrilmesinin ardından bölgede yeni bir dönem başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini boşalttığı ortaya çıkmıştı. Son iddialara göre Moskova, Orta Doğu'daki askeri varlığını Libya'ya taşıyor.

    Pazar günü Suriye'deki Khmeimim hava üssünün uydu görüntüsü, Wall Street JournalPazar günü Suriye'deki Khmeimim hava üssünün uydu görüntüsü, Wall Street Journal

    RUSYA UÇAKLARINI SURİYE'DEN LİBYA'YA MI TAŞIYOR

    ABD gazetesi Wall Street Journal'ın belirttiğine göre ABD ve Libyalı yetkililer, Rus kargo uçaklarını Suriye'den Libya'da Hafter kontrolündeki üslere taşıdı.

    ABD gazetesi Wall Street Journal’ın belirttiğine göre ABD ve Libyalı yetkililer, Rus kargo uçaklarını Suriye’den Libya’da Hafter kontrolündeki üslere taşıdı.ABD gazetesi Wall Street Journal’ın belirttiğine göre ABD ve Libyalı yetkililer, Rus kargo uçaklarını Suriye’den Libya’da Hafter kontrolündeki üslere taşıdı.

    RUSLAR TARSUS LİMANI'NDAN AYRILDI

    Rusya ayrıca Suriye'deki varlığını önemli ölçüde azaltarak askerlerini, askeri uçaklarını ve silahlarını ülke dışına çıkardı.

    Suriye'de, Tartus'taki deniz üssü donanması, Rusya'nın Akdeniz'deki tek ikmal ve onarım noktasıydı. ABD gazetesine göre Rusya şimdi ise bölgedeki nüfuzunu korumak ve ABD ile diğer Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyelerinin üslerinin ve savaş gemilerinin bulunduğu bölgede donanma varlığını desteklemek için Libya'daki bir başka eski ortağını kullanmaya çalışıyor gibi görünüyor.

    Rusya Suriye’den çekiliyor mu? Uydu görüntülerinde ortaya çıktı: Savunma sistemini söktülerRusya Suriye’den çekiliyor mu? Uydu görüntülerinde ortaya çıktı: Savunma sistemini söktüler

    KREMLİN'DEN AÇIKLAMA YOK

    Kremlin ve Hafter'in sözcüleri yorum taleplerine yanıt vermedi.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Moskova'nın Esad rejimini deviren Heyet Tahrir el-Şam'ın siyasi liderliğiyle Rusya'nın üslerinin geleceğini görüşmek üzere temas halinde olduğunu söyledi.

    HAFTER İDDİASI

    Rusya'nın Libya'da, Hafter ile yakın bağları olan Wagner paramiliter grubu da dahil olmak üzere, halihazırda bir varlığı var. Wagner savaşçıları Hafter'in bir hava üssü de dahil olmak üzere tesislerini diğer Afrika ülkelerine geçiş merkezi olarak kullanıyor.

    Suriye'deki Khmeimim hava üssünde bir su kulesinde bir Rus askeri, Wall Street JournalSuriye'deki Khmeimim hava üssünde bir su kulesinde bir Rus askeri, Wall Street Journal

    RUS YETKİLİLER HAFTER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

    The Wall Street Journal'ın haberine göre geçtiğimiz yıl üst düzey Rus yetkililer Hafter ile bir araya gelerek her ikisi de Yunanistan ve İtalya'ya 400 milden daha az mesafede bulunan Bingazi ya da Tobruk limanlarında uzun vadeli yanaşma haklarını görüşmüştü.

    ABD'li yetkililerden biri, Moskova'nın Tobruk'taki tesisleri Rus savaş gemilerini barındıracak şekilde geliştirip geliştirmeyeceğini değerlendirdiğini söyledi.

    Analistler, Libya'daki hava ve deniz üslerinin Rusya'nın Suriye'de kaybedeceklerini telafi etmeyeceğini belirtiyor. Suriye'deki Hmeymim üssünde görev yapmış eski Rus Hava Kuvvetleri subayı Gleb Irisov, Libya'nın Afrika'ya yakıt ikmal durağı olmasının, Moskova'nın taşıyabileceği ekipmanın ağırlığını ciddi şekilde kısıtlayacağını söyledi.

    Pazartesi günü Suriye'deki Khmeimim hava üssünün yakınında Rus ordusu araçları, Wall Street JournalPazartesi günü Suriye'deki Khmeimim hava üssünün yakınında Rus ordusu araçları, Wall Street Journal

    LİBYA'YA PEŞ PEŞE UÇUŞ

    Rus uçakları Libya'da düzenli duraklamalar yapıyor gibi görünüyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir kargo uçağı, uçuş izleme sitesi AirNav Radar'a göre, Rusya'dan Mali'ye giderken 16 Aralık'ta bir hafta içinde ikinci kez, doğu Libya'da durdu. Uçağın ne taşıdığı ise bilinmiyor.

    ABD'nin Rus personeli ve helikopterlerini Afrika'ya teslim ettiğini söylediği Rubistar adlı bir şirkete ait kargo uçağı, Flightradar24 hava takip sistemine göre 13 Aralık'ta Belarus'un başkenti Minsk'ten doğu Libya'ya uçtu. Libyalı yetkililer, uçakların araçlar ve telekomünikasyon ekipmanları gibi lojistik ekipman taşıdığını söyledi. Politika savunucusu grup The Sentry'ye göre uçak muhtemelen mühimmat da teslim etti.

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