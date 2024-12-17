Golani’den İsrail’e ve YPG/PKK’ya net mesaj! Von der Leyen’ın ziyaretinin şifresi: Suriye’ye giden yol Türkiye’den geçer

Suriye'de muhalif gruplar Beşar Esad'ı devirirken 61 yıllık Baas rejimi de çöktü. Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçarken bölgede de yeni bir dönem başladı.

Üst düzey isyancı komutan Ebu Muhammed el-Golani, Suriyeli isyancıların Beşar Esad'ı devirdiklerini açıklamasının ardından Şam'daki Ummayad Camii'nde kalabalığa sesleniyor, Suriye 8 Aralık 2024, Reuters

Muhalif grupların başındaki Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed el Golani, gerçek ismiyle Ahmed el Şara'nın ilk hamleleri merakla beklenirken Golani'den flaş bir açıklama geldi.

Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri Muhammed el Golani, gerçek ismiyle Ahmed el Şara, Takvim Fotoğraf Arşivi

GOLANİ'DEN AÇIK MESAJ: YPG/PKK'YA İZİN VERMEYECEĞİZ

Golani, TRT Arabi'den Muhammed Ünalmış'a verdiği röportajda, bölgede terör örgütü YPG/PKK'ya alan tanımayacaklarını açıkça ifade etti ve "Suriyeli Kürtler Suriye'deki kardeşlerimizdir ve rejim tarafından zulme uğradılar ancak ordunun dışında silahlı grupların varlığına izin vermeyeceğiz." dedi.

Golani, TRT Arabi’den Muhammed Ünalmış’a verdiği röportajda, bölgede terör örgütü YPG/PKK’ya alan tanımayacaklarını açıkça ifade etti ve “Suriyeli Kürtler Suriye’deki kardeşlerimizdir ve rejim tarafından zulme uğradılar ancak ordunun dışında silahlı grupların varlığına izin vermeyeceğiz.” dedi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"SURİYE'Yİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAK İÇİN KULLANAN GRUPLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Golani, "Ayrıca Suriye'yi Türkiye gibi diğer ülkeleri hedef almak için kullanan herhangi bir grubun varlığına da izin vermeyeceğiz." diyerek Türkiye'nin Suriye'de terör koridoru kurulmasını engelleme çabalarına da destek vereceğini açıkça ifade etti.

İSRAİL'E "SURİYE'DEN ÇEKİLİN" UYARISI

Bir diğer röportajını ise ABD gazetesi The Times'a veren Golani, İsrail'e Suriye'ye yönelik hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi için uyarıda bulundu. Golani, "İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İranlı milislerin varlığıydı artık bu gerekçe ortadan kalktı" dedi.

Golani, hem TRT Arabi hem de The Times'a verdiği röportajlarda İsrail ile 1974 anlaşmasına bağlı kalacaklarını belirtirken "Uluslararası toplumun, İsrail'in de bu anlaşmaya uymasını sağlaması gerekiyor" dedi.

Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri Muhammed el Golani, gerçek ismiyle Ahmed el Şara, Takvim Fotoğraf Arşivi

"SURİYE'NİN FIRLATMA RAMPASI OLARAK KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Ne İsrail'le ne de bir başkasıyla çatışma istiyoruz" diye konuşan Golani, "Suriye'nin saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının bir molaya ihtiyacı var, saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli" ifadelerini kullandı.

Golani her iki röportajında da Esad rejim nedeniyle Suriye'ye yaptırımlar uygulandığını ancak artık rejim düştüğü için Suriye halkına yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

REJİMİN TANIMLADIĞI İSME SON!

Golani ayrıca, artık doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmayı tercih ettiğini belirtti ve hakkındaki "terörist" tanımlamasının ve başına konuşan ödülün kaldırılmasını isterken "Bu tanım daha çok Esad rejimine uygun" dedi.

"SURİYE'YE GİDEN YOL TÜRKİYE'DEN GEÇER"

Golani'nin peş peşe açıklamaları gündeme damga vururken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyareti de çok konuşuldu. İngiliz Financial Times, "Von der Leyen Suriye'nin geleceğine giden yolun Türkiye'den geçtiğini nereden biliyor?" dedi.

Financial Times, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye'nin geleceğini görüşecek. Avrupa, ülkedeki belirsiz geçiş sürecini etkileyecek bir rol arıyor." dedi.

Financial Times, “Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye'nin geleceğini görüşecek. Avrupa, ülkedeki belirsiz geçiş sürecini etkileyecek bir rol arıyor.” dedi.

VON DER LEYEN'IN TÜRKİYE ZİYARETİNİN ANLAMI

Türkiye'nin Suriye söz konusu olduğunda "en önemli bölgesel aktör" olduğunu vurgulayan Financial Times, Von der Leyen'ın ziyareti için, bir AB yetkilisinin "Bu Erdoğan'ın etkisini kabul ettiğimizi ve ona bizim de bir rol oynayabileceğimizi göstermek istediğimizi işaret eden siyasi bir mesajdır" dediğini aktardı.