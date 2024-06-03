"Orta" oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?

"BİDEN, İSRAİL'İN ÖNERİSİNİ DUYURDU" İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Biden'ın açıkladığı taslak ile kendi önerileri arasında "bazı boşlukların olduğu" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Kirby, şunları söyledi:

Kirby, Hamas'ın yeniden bir 7 Ekim saldırısı düzenleyemeyecek noktaya baskılandığını ve Refah'ta Hamas liderlerinin üzerinde baskı kurulduğunu dile getirerek, "Ancak şu an, bir sonraki aşamaya geçme zamanı. 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamaya geçilsin, bazı esirler serbest bırakılsın, 600 tır yardım (Gazze'ye) girsin, ondan sonra ikinci aşama olan kalıcı ateşkese doğru ilerleyebiliriz." diye konuştu.

"ŞİMDİ BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇME ZAMANI" Cuma günü Biden'ın duyurduğu anlaşma taslağı üzerinde Tel Aviv ile çalıştıklarını ve taslağın İsrail'e ait olduğunu vurgulayan Kirby, Biden'ın konuşmasından önce İsrail tarafıyla görüştüklerini ve kamuoyuna açıklanmayan bazı ilave başlıkların da bulunduğunu kaydetti.

Kirby, İsrail'in Hamas'ı yok etme "misyonunu" ABD olarak her zaman tanıdıklarını ve bu konuda aynı düşündüklerini kaydederek, Biden'ın şu an önceliğinin 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamaya geçilmesi ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşmanın taraflarca kabul edilmesi olduğunu aktardı.

Hamas yetkililerinin, cuma günkü ateşkes önerisine ilk tepkilerinin olumlu olduğunu hatırlatan Kirby, hem İsrail'in hem de Hamas'ın bu anlaşma etrafında uzlaşmasının ve bir an önce 6 haftalık geçici ateşkes sürecinin başlamasının önemine işaret etti.

"Şu anda top Hamas'ın sahasında, perşembe gecesi öneri kendilerine yazılı olarak iletildi. Bunu kabul etmeliler. Bu öneri, Gazze halkı için de İsrail halkı için de olumlu, şimdi artık ilerlemeleri gerekiyor." diyen Kirby, Hamas'ın teklifi kabul etmesini umduklarını, sonrasında taraflar arasında yapılacak müzakerelerle kalıcı ateşkese giden yolun açılabileceğini belirtti.

BIDEN DUYURMUŞTU

Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

NETANYAHU, ÖNERİDE BOŞLUKLARI OLDUĞUNU SAVUNDU

İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden'ın açıkladığı taslakla ilgili, esir takası ve ateşkes teklifinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söylemişti.

Netanyahu, Meclisin Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıkmıştı.