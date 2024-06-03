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"Orta" oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde İsrail'e arka çıkarak kana boğduğu Gazze için 'barış havarisi' kesilerek sözde ateşkes taslağı duyurdu. Katil İsrail Başbakanı Netanyahu ise öneri arasında "boşluklar" bulunduğunu savunarak esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi. ABD'den ise Netanyahu'ya yönelik yeni bir açıklama daha geldi. Öte yandan İsrail’de Savaş Kabinesi Üyesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin salıverilmesine ilişkin çabaları baltaladığını savundu.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 23:34 Güncelleme 03 Haziran 2024, 23:46
Orta oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?

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ABD Başkanı Joe Biden, Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen katil İsrail'e arka çıkarak kana boğduğu Gazze için 'barış havarisi' kesildi.

Soykırımcı İsrail'le "Hamas'sız Gazze" planları yapan ABD, Netanyahu'nun iktidarını kurtarmak için rehine takası ve ateşkes teklifini duyurdu.

NETANYAHU'DAN SOYKIRIMA DEVAM SİNYALİ!
Katil Netanyahu ise öneride "boşluklar" bulunduğunu savunarak soykırıma devam edeceğinin sinyalini verdi. ABD'den ise Netanyahu'ya yönelik yeni bir açıklama daha geldi.

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BEYAZSARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın cuma günü duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifi ile İsrail'in sunduğu öneri arasında "boşluklar" bulunduğunu savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun değerlendirmesine katılmadığını, önerinin İsrail'e ait ateşkes teklifi olduğunu ve Hamas'ın resmi yanıtının beklendiğini bildirdi.

KirbyKirby

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze'de olası ateşkes sürecini ve taraflar arasındaki tartışmaları değerlendirdi.

Kirby, ABD Başkanı Biden'ın cuma günü detaylarını kamuoyuna duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes taslağının "İsrail'e ait teklif" olduğunu ancak süreci Amerikan kamuoyu nezdinde daha etkili anlatmak ve ABD'nin de rolüne vurgu yapmak amacıyla öneriyi Biden'ın açıkladığını belirtti.

"ŞİMDİ BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇME ZAMANI"
Cuma günü Biden'ın duyurduğu anlaşma taslağı üzerinde Tel Aviv ile çalıştıklarını ve taslağın İsrail'e ait olduğunu vurgulayan Kirby, Biden'ın konuşmasından önce İsrail tarafıyla görüştüklerini ve kamuoyuna açıklanmayan bazı ilave başlıkların da bulunduğunu kaydetti.

Kirby, Hamas'ın yeniden bir 7 Ekim saldırısı düzenleyemeyecek noktaya baskılandığını ve Refah'ta Hamas liderlerinin üzerinde baskı kurulduğunu dile getirerek, "Ancak şu an, bir sonraki aşamaya geçme zamanı. 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamaya geçilsin, bazı esirler serbest bırakılsın, 600 tır yardım (Gazze'ye) girsin, ondan sonra ikinci aşama olan kalıcı ateşkese doğru ilerleyebiliriz." diye konuştu.

"BİDEN, İSRAİL'İN ÖNERİSİNİ DUYURDU"
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Biden'ın açıkladığı taslak ile kendi önerileri arasında "bazı boşlukların olduğu" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Kirby, şunları söyledi:

"Hangi boşluklara referans verdiğinizi bilmiyorum. İsrail'den bazı farklı açıklamaları gördüm ancak İsrail Dışişleri Bakanı'nın da söylediği gibi bu, İsrail'in önerisidir ve (Biden'ın) İsrailliler ile üzerinde çalıştığımız bu öneriyi doğru şekilde aktardığından da eminiz. Dolayısıyla konuşacak herhangi bir boşluk olduğunu sanmıyorum."

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Kirby, İsrail'in Hamas'ı yok etme "misyonunu" ABD olarak her zaman tanıdıklarını ve bu konuda aynı düşündüklerini kaydederek, Biden'ın şu an önceliğinin 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamaya geçilmesi ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşmanın taraflarca kabul edilmesi olduğunu aktardı.

Hamas yetkililerinin, cuma günkü ateşkes önerisine ilk tepkilerinin olumlu olduğunu hatırlatan Kirby, hem İsrail'in hem de Hamas'ın bu anlaşma etrafında uzlaşmasının ve bir an önce 6 haftalık geçici ateşkes sürecinin başlamasının önemine işaret etti.

"Şu anda top Hamas'ın sahasında, perşembe gecesi öneri kendilerine yazılı olarak iletildi. Bunu kabul etmeliler. Bu öneri, Gazze halkı için de İsrail halkı için de olumlu, şimdi artık ilerlemeleri gerekiyor." diyen Kirby, Hamas'ın teklifi kabul etmesini umduklarını, sonrasında taraflar arasında yapılacak müzakerelerle kalıcı ateşkese giden yolun açılabileceğini belirtti.

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BIDEN DUYURMUŞTU
Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

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NETANYAHU, ÖNERİDE BOŞLUKLARI OLDUĞUNU SAVUNDU
İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden'ın açıkladığı taslakla ilgili, esir takası ve ateşkes teklifinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söylemişti.

Netanyahu, Meclisin Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıkmıştı.

Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşlukların" olduğunu öne sürmüştü.

SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİNDEN İTİRAF: NETANYAHU BALTALIYOR
İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin salıverilmesine ilişkin çabaları baltaladığını bildirdi.

İsrail haber kanalı Channel 12'ye konuşan ismi açıklanmayan Savaş Kabine Üyesi, Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıların sürmesine yönelik yaptığı açıklamalarıyla olası bir esir takası mutabakatına ilişkin çabaları baltaladığını söyledi.

Üye, "Netanyahu'nun Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı açıklamaların sızdırılması, çatışmaların yeniden başlatılması niyetine ilişkindi." dedi.

Üye ayrıca, Netanyahu'nun açıklamalarının sızdırılmasının, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a olası anlaşmayı bozmasına yönelik bir "davet" olduğunu iddia etti.

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