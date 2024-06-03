Suriye rejiminin başındaki Beşar Esad'ın eşi Esma Esad ile ilgili iddialar sosyal medyayı karıştırdı.
ESMA ESAD'A LÖSEMİ TEŞHİSİ
Esad'ın eşi Esma Esad'a 21 Mayıs'ta akut lösemi (AML) teşhisi kondu.
Suriye rejiminin başındaki Beşar Esad'ın eşi Esma Esad ile ilgili iddialar sosyal medyayı karıştırdı.
ESMA ESAD'A LÖSEMİ TEŞHİSİ
Esad'ın eşi Esma Esad'a 21 Mayıs'ta akut lösemi (AML) teşhisi kondu.
Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada Esma Esad'a bazı belirtilerin tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler ve muayeneler yapıldığı ve bunun sonuncunda 'Akut miyeloid lösemi' teşhisi konduğu belirtildi.
Esma Esad'ın tedavisi sürecinde enfeksiyon kapmaması için sosyal mesafe protokolü uygulanacağı ve bu sebeple, doğrudan temas gerektirecek organizasyonlara katılmayacağı belirtildi.
Ölüm İddiası sonrası "Esma Esad" Sosyal medaya gündem oldu.
MUAMMA
Esad'a verdiği destekle bilinen İran kaynaklarının ölüm haberini geçmesi ancak Suriye'nin yalanlaması kafaları karıştırdı.
ESMA ESAD VİDEO PAYLAŞMIŞTI
Esma Esad lösemi teşhisinin ardından 25 Mayıs'ta bir video paylaşmıştI ve yakalandığı lösemiyle mücadele edeceğini söylemişti.
DAHA ÖNCE KANSER ATLATMIŞTI
2018 yılında meme kanseri teşhisi konulan Esma Esad, teşhis konulduktan bir yıl sonra, 2019'da hastalığı tamamen yendiğini duyurmuştu.