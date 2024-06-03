Suriye rejiminin başındaki Beşar Esad 'ın eşi Esma Esad ile ilgili iddialar sosyal medyayı karıştırdı.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada Esma Esad'a bazı belirtilerin tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler ve muayeneler yapıldığı ve bunun sonuncunda 'Akut miyeloid lösemi' teşhisi konduğu belirtildi.

Esma Esad ve Beşar Esad

Esma Esad'ın tedavisi sürecinde enfeksiyon kapmaması için sosyal mesafe protokolü uygulanacağı ve bu sebeple, doğrudan temas gerektirecek organizasyonlara katılmayacağı belirtildi.