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Beşar Esad'ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı

Ülkesini kana bulayan ve milyonlarca Suriyelinin göç etmesine sebep olan Suriye rejiminin başındaki Beşar Esad'ın eşi Esman Esad'ın öldüğü iddia edildi. Sosyal medyada Esma Esad'ın öldüğü İran haber ajansı IRNA'ya dayandırılırken Suriye kaynakları ise Esad'ın ölmediğini iddia etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 18:19 Güncelleme 03 Haziran 2024, 18:30
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı

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Suriye rejiminin başındaki Beşar Esad'ın eşi Esma Esad ile ilgili iddialar sosyal medyayı karıştırdı.

ESMA ESAD'A LÖSEMİ TEŞHİSİ
Esad'ın eşi Esma Esad'a 21 Mayıs'ta akut lösemi (AML) teşhisi kondu.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada Esma Esad'a bazı belirtilerin tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler ve muayeneler yapıldığı ve bunun sonuncunda 'Akut miyeloid lösemi' teşhisi konduğu belirtildi.

Esma Esad ve Beşar EsadEsma Esad ve Beşar Esad

Esma Esad'ın tedavisi sürecinde enfeksiyon kapmaması için sosyal mesafe protokolü uygulanacağı ve bu sebeple, doğrudan temas gerektirecek organizasyonlara katılmayacağı belirtildi.

ÖLDÜ İDDİASI
Sosyal medyada İran haber ajansı IRNA'ya dayandırılarak yayılan haberlerde Esma Esad'ın lösemi sebebiyle bugün öldüğü iddia edildi.

İran'a yakın hesaplar ölüm iddiasını yaydı İran'a yakın hesaplar ölüm iddiasını yaydı

SURİYE KAYNAKLARI YALANLADI
Ancak Suriye kaynakları Esad'ın öldüğü iddialarını yalanladı.

Ölüm İddiası sonrası "Esma Esad" Sosyal medaya gündem oldu.

MUAMMA
Esad'a verdiği destekle bilinen İran kaynaklarının ölüm haberini geçmesi ancak Suriye'nin yalanlaması kafaları karıştırdı.

ESMA ESAD VİDEO PAYLAŞMIŞTI
Esma Esad lösemi teşhisinin ardından 25 Mayıs'ta bir video paylaşmıştI ve yakalandığı lösemiyle mücadele edeceğini söylemişti.

DAHA ÖNCE KANSER ATLATMIŞTI
2018 yılında meme kanseri teşhisi konulan Esma Esad, teşhis konulduktan bir yıl sonra, 2019'da hastalığı tamamen yendiğini duyurmuştu.

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