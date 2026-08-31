Netanyahu sonu yaklaştıkça kuduruyor! Anketlerde geriye düşünce Türkiye'yi "vurmakla" tehdit etti: "Bu işi bitireceğiz"
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında anketlerde rakibinin gerisinde kalan katil Netanyahu, "Erdoğan" ve "Türkiye" düşmanlığı üzerinden sefil bir kampanya yürütüyor. Köşeye sıkışan Netanyahu, Ankara'nın sabrını sınmaya kalktı. Katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'ı "düşman" olarak niteleyip, Türkiye'yi vurmakla tehdit etti. "Bu işi bitireceğiz" diyen siyonist katil, Ankara'yı engellemek zorunda olduklarını, gerekirse tüm Gazze'yi işgal edeceklerini söyledi.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarında rakibi Eisenkot'un gerisinde kalan Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında açıkça panik mesajları verdi.
İsrail'in coğrafi olarak küçük bir ülke olduğunu ve hareket alanının kısıtlanma riskiyle karşı karşıya kaldığını itiraf eden Netanyahu, Türkiye'nin bölgesel gücünden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşundan duyduğu korkuyu gizleyemedi.
"TÜRKİYE GİBİ RAKİPLER BİZİ YUTAR" KORKUSU
İsrail'in yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten ve Türkiye'yi "Doğrudan önlenmesi gereken" bir güç olarak tanımlayan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
"Biz, daraltılabilecek küçük bir ülkeyiz ve o zaman daha geniş arenada hareket edemeyiz. İsrail Başbakanı olarak devleti kurtarmak, geleceğini güvence altına almak ve Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için küresel sahnede hareket etmek zorundayım. Aksi halde sıkışıp kalırız."
"Erdoğan düşmanlığı" üzerinden seçim kampanyası yürüten Netanyahu, seçim yaklaştıkça Ankara'nın sabrını sınayan küstah tehditler savurmaya devam ediyor.
Netanyahu, "İsrail'in düşmanlarının ne istediğine bakın: Erdoğan, 'Netanyahu düşsün' diyor. Ve Hizbullah'ta, (Naim) Kasım, 'Netanyahu düşmeli' diyor. Bunu neden söylüyorlar? Çünkü işlerini bitireceğimizi anlıyorlar. Bu işi bitireceğiz" diyerek Türkiye'yi "vurmakla" tehdit etti.
"İSRAİL'İN SONU GELİR, SERBEST DÜŞÜŞE GEÇERİZ"
Olası bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalinin bile İsrail için bir "kıyamet senaryosu" olduğunu itiraf eden Netanyahu, "Eğer muhalefet kazanırsa Gazze, Lübnan ve Suriye'den çekilecekler ve burada büyük güçlerin desteklediği bir Filistin devleti kurulacak. Bu durum İsrail'in sonunun başlangıcı demektir. İsrail olarak serbest düşüşe geçeriz" dedi.
SONU YAKLAŞTIKÇA KUDURUYOR
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Likud Partisi, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, kamuoyu araştırmalarına göre eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nin gerisine düşmüş durumda.
Kamuoyunda, Netanyahu'nun "korku" üzerinden bir seçim propagandası yürüttüğü ve bu kapsamda söylemlerini sertleştirerek oy kazanmaya çalıştığı değerlendiriliyor.