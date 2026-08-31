Netanyahu sonu yaklaştıkça kuduruyor! Anketlerde geriye düşünce Türkiye'yi "vurmakla" tehdit etti: "Bu işi bitireceğiz"

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarında rakibi Eisenkot'un gerisinde kalan Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında açıkça panik mesajları verdi. İsrail'in coğrafi olarak küçük bir ülke olduğunu ve hareket alanının kısıtlanma riskiyle karşı karşıya kaldığını itiraf eden Netanyahu, Türkiye'nin bölgesel gücünden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşundan duyduğu korkuyu gizleyemedi.





"TÜRKİYE GİBİ RAKİPLER BİZİ YUTAR" KORKUSU İsrail'in yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten ve Türkiye'yi "Doğrudan önlenmesi gereken" bir güç olarak tanımlayan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Biz, daraltılabilecek küçük bir ülkeyiz ve o zaman daha geniş arenada hareket edemeyiz. İsrail Başbakanı olarak devleti kurtarmak, geleceğini güvence altına almak ve Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için küresel sahnede hareket etmek zorundayım. Aksi halde sıkışıp kalırız."