Ankara'dan İsrail’in Başkan Erdoğan'ı hedef alan iftiralarına sert yanıt: "Korkak ve çürümüş zihniyetin göstergesi"
Başkan Erdoğan’ın Mevlid-i Nebi programında Gazze’deki soykırımı ve Siyonist işgal politikasını ifşa eden açıklamalarına İsrail Dışişlerinden çirkin ithamlar geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı ise jet yanıt vererek, paylaşılan hadsiz ve alçak provokasyonun "korkak ve çürümüş bir zihniyetin" yansıması olduğunu vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamları ve Siyonist işgal politikasını ifşa eden açıklamaları, Tel Aviv yönetiminde rahatsızlığa yol açtı. İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan iftira ve ithamlarına, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığından peş peşe çok sert tepki geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SİYONİZM VE SOYKIRIM VURGUSU
Başkan Erdoğan, Mevlid-i Nebi programında yaptığı konuşmada İsrail yönetiminin tüm bölgeyi istikrarsızlaştıran saldırgan politikalarını ve Gazze'deki insani trajediyi şu sözlerle eleştirmişti:
"İsrail'in mevcut savaş bağımlısı hükümeti, tüm bölgemizi istikrarsızlaştırmak için her türlü provokasyona başvurmaktadır. Siyonizm adı verilen bu radikal, işgalci ve soykırımcı ideoloji yalnızca komşularının huzurunu değil, bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor."
"GAZZE'DE UÇURTMALAR BİLE TEHDİT GÖRÜLÜYOR"
"Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Lübnan'da da 1,3 milyon insan yerinden edildi, 4 binden fazla insan katledildi ve çoğu kadın ile çocuk 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı"
İSRAİL DIŞİŞLERİNDEN ALÇAK PROVOKASYON
Başkan Erdoğan'ın bölgedeki vahşeti ve Siyonist ideolojiyi gözler önüne seren bu tespitlerinin ardından, İsrail Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden, doğrudan Başkan Erdoğan'ı karalamaya yönelik bir paylaşım yaptı. Paylaşımda gerçeği çarpıtan ifadelerle Türkiye ve Başkan Erdoğan hedef gösterilerek dikkatler Gazze'deki katliamdan başka yöne çekilmeye çalışıldı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "KORKAK VE ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYETİ YANSITIYOR"
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının iftiralarına gecikmeden yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Netanyahu hükümetinin içine düştüğü acziyeti perdeleme çabası olduğunu vurguladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır.
Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır.
"GOEBBELS PROPAGANDASI ÇÖKTÜ"
Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır.
Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz."
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: "ANTİSEMİTİZM MASKESİYLE SUÇLARINI PERDELEYEMEZLER"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail Dışişleri Bakanlığının provokasyonlarına sert tepki gösterdi. Duran, Tel Aviv'in kirli propagandasına dikkat çekti:
"İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir. Her zaman yaptıkları gibi 'antisemitizm' kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını, işledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar.
Oysa İsrail hükûmetinin Gazze'de işlediği suçlara, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve bölgeyi istikrarsızlaştıran politikalarına karşı çıkmak insani ve vicdani bir sorumluluktur. Türkiye'nin itirazı, işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yöneliktir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edecektir."
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