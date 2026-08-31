İngiltere Kraliyet Ailesi'yle bağlarını koparıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, çocuklarının eğitimi ve yeni bir yaşam için İngiltere'ye geri dönmesi kraliyet kulislerini yeniden hareketlendirdi. Altı yıl sonra ülkeye dönen Harry hâlâ büyük bir öfke içinde ve kraliyet ailesinden bir özür bekliyor. HARRY VE MEGHAN İNGİLTERE'YE "ÖFKELİ" BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜYOR Daily Mail'ın haberine göre, Sussex Dükü'nün arkadaşları, Harry'nin altı yıl önce ayrıldığında olduğu kadar "öfkeli" bir şekilde İngiltere'ye döndüğünü iddia ediyor.

Prens Harry ve Meghan Markle 6 yıl sonra İngiltereye dönüyor: Kraliyet görevlerini geri alacaklar mı? Geçen hafta eşi Meghan (45) ve iki çocuğuyla birlikte İngiltere'de yeni bir hayata başlamak için Birmingham'a uçan 41 yaşındaki Harry'nin, Kraliyet Ailesi'nin bazı üyelerine tabiri caizse "kan tükürdüğü" ve "özür beklediği" söyleniyor. Megxit nedir? Megxit, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin kıdemli üyeliğinden resmi olarak ayrılan Sussex Dükü Prens Harry ve Dükçe Meghan Markle'ın kararına ve bu sürecin basında yansıma biçimine verilen gayriresmi addır. Terim, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ifade eden "Brexit" sözcüğünden esinlenilerek türetilmiştir. Harry ve Meghan, 2020'de çalışan kraliyet üyeliğinden ayrıldı ve "Megxit" olarak bilinen olayda ABD'ye taşındı. Ardından, Harry'nin yazdığı anı kitabı Spare'de ve Oprah Winfrey ile yaptığı bir röportaj da dahil olmak üzere çeşitli TV röportajlarında ortaya çıkan bir dizi şok edici açıklama, Sussex'ler ve kıdemli kraliyet üyeleri arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi.