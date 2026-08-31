Harry ve Meghan İngiltere'ye "öfkeli" bir şekilde geri dönüyor: Harry özür bekliyor
Altı yıl önce İngiltere'yi terk eden Prens Harry ve eşi Meghan Markle çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye geri döndü. Ancak arkadaşlarının pişmanlık ve alçakgönüllülük beklediği Harry'nin, kraliyet ailesine karşı hâlâ büyük bir öfke duyduğu ve geçmişte yaşananlar için net bir özür talep ettiği belirtiliyor. Çiftin dönüşü sarayda rahatsızlık yaratırken, 18 Eylül'deki Diana Ödülü törenine Meghan’ın da katılma ihtimali aile içindeki mevcut gerilimleri daha da tırmandıracak yeni bir krizin habercisi olarak değerlendiriliyor.
İngiltere Kraliyet Ailesi'yle bağlarını koparıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, çocuklarının eğitimi ve yeni bir yaşam için İngiltere'ye geri dönmesi kraliyet kulislerini yeniden hareketlendirdi. Altı yıl sonra ülkeye dönen Harry hâlâ büyük bir öfke içinde ve kraliyet ailesinden bir özür bekliyor.
HARRY VE MEGHAN İNGİLTERE'YE "ÖFKELİ" BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜYOR
Daily Mail'ın haberine göre, Sussex Dükü'nün arkadaşları, Harry'nin altı yıl önce ayrıldığında olduğu kadar "öfkeli" bir şekilde İngiltere'ye döndüğünü iddia ediyor.
Geçen hafta eşi Meghan (45) ve iki çocuğuyla birlikte İngiltere'de yeni bir hayata başlamak için Birmingham'a uçan 41 yaşındaki Harry'nin, Kraliyet Ailesi'nin bazı üyelerine tabiri caizse "kan tükürdüğü" ve "özür beklediği" söyleniyor.
Megxit nedir?
Megxit, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin kıdemli üyeliğinden resmi olarak ayrılan Sussex Dükü Prens Harry ve Dükçe Meghan Markle'ın kararına ve bu sürecin basında yansıma biçimine verilen gayriresmi addır. Terim, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ifade eden "Brexit" sözcüğünden esinlenilerek türetilmiştir.
Harry ve Meghan, 2020'de çalışan kraliyet üyeliğinden ayrıldı ve "Megxit" olarak bilinen olayda ABD'ye taşındı.
Ardından, Harry'nin yazdığı anı kitabı Spare'de ve Oprah Winfrey ile yaptığı bir röportaj da dahil olmak üzere çeşitli TV röportajlarında ortaya çıkan bir dizi şok edici açıklama, Sussex'ler ve kıdemli kraliyet üyeleri arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi.
Ağustos ayının başlarında çift, Cotswolds'da olduğu düşünülen özel, kraliyet ailesine ait olmayan bir eve döneceklerini açıkladı. Çocukları Archie (7) ve Lilibet'in (5) bu hafta yerel bir hazırlık okuluna kayıt oldukları anlaşılıyor. Ancak bir kaynak, The Mail on Sunday'e şunları söyledi:
"Harry ile görüşen arkadaşları, pişmanlık ve alçakgönüllülük sesleri duymayı bekliyorlardı. Ancak, duyduklarımıza göre Harry'den yakın zamanda bir özür gelmeyecek. Aksine, tam tersi. Hala Oprah zihniyetinde. Kraliyet ailesinin üyelerine hala kızgın olduğunu, babasını çevreleyen "gri takım elbiseli adamlardan" hala hayal kırıklığına uğradığını ve hala bir özür beklediğini duymak onları çok şaşırttı."
HARRY ÖZÜR BEKLİYOR
Harry, Kral Charles ile uzlaşmasını sabote etmeye çalışan yardımcılarını defalarca suçladı ve annesi Prenses Diana'nın, kendisini baltalamaya çalıştıklarına inandığı kraliyet saray mensupları hakkında kullandığı aynı dili tekrarladı.
Aynı kaynak şu sözleri söyledi:
"İngiltere'ye döndüğünden beri onunla konuşan arkadaşları, 2020 ve Megxit'ten bu yana durumun hiç değişmediğini görünce şaşırdılar. Bu şok edici ve oldukça üzücü."
Harry 2023'te verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Gerçekten istediğim şey biraz hesap sorulması. Ve karımdan özür dilenmesi."
Kaynak ekledi: "Kesinlikle eylemleri için kamuoyuna açık bir özür dilemeyecek, yeniden kendini dolduruşa getirdi ve Diana'nın mirası da bunda bir faktör."
Gelecek Ağustos ayında Prenses Diana'nın Paris'te geçirdiği trafik kazasında ölümünün 30. yıldönümü olacak. Geçen ay, İngiltere ziyaretleri sırasında Sussex'ler, Diana'nın çocukluk evi Althorp House'daki mezarını ziyaret ettiler. Meghan daha sonra sosyal medyada iki çocuğunun malikanenin arazisinde çiçek demetleri taşıdığı fotoğrafları paylaştı.
HARRY VE MEGHAN İNGİLTERE'YE DÖNÜNCE GÜVENLİKLERİNİ KİM SAĞLAYACAK?
Sussex çiftinin, kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra silahlı polis korumasına ilişkin otomatik haklarını kaybettikten sonra güvenlik ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesini bekliyor.
Bu arada, Harry'nin güvenlik danışmanı David Langdown'ın bir İngiliz güvenlik ekibi kurduğu düşünülüyor. Kendilerine görüşleri sorulan çift, Montecito ve Portekiz'deki evlerini ellerinde tutmaya devam edecek.
MEGHAN DİANA ÖDÜLÜ TÖRENİNE KATILACAK MI?
The Mail on Sunday'in edindiği bilgilere göre, Sussex Düşesi, İngiltere'ye döndükten sonra Prens Harry ile birlikte Diana Ödülü için düzenlenen yüksek profilli bir bağış toplama etkinliğine katılabilir.
Kaynaklara göre, Harry'nin 18 Eylül'deki görkemli akşam yemeği ve ödül törenine katılması bekleniyor.
Diana Ödülü, Harry ve kardeşi William arasındaki son resmi hayırsever bağlantılardan biri olmaya devam ediyor. Galler Prensi, annesinin anısına kurulan hayır kurumu adına bu yazın başlarında bir etkinliğe katılmıştı.
Kaynak, "Harry'nin bu etkinlikte liderliği üstlenmesi bekleniyor.Kardeşler genellikle sırayla liderlik yapıyorlar. İki adamın yakın zamanda birlikte bir etkinliğe katıldığını görmeyeceksiniz, özellikle de Meghan oradaysa." dedi.
Ancak başka bir kaynak, Meghan'ın herhangi bir görünümünün gerginliğe yol açabileceğini öne sürdü. "Eğer orada bulunursa, Kensington Sarayı'ndaki birçok insanı rahatsız edecektir. Sadece Harry'nin eşi ve çocuklarının annesi olarak İngiltere'ye dönmek yerine, doğrudan Diana'nın anısına bağlı bir etkinlikte onun yanında yer alacak." dedi.
Etkinlik için davetiyeler iki hafta önce gönderildi.
MEGHAN'IN TÖRENE KATILIP KATILMAYACAĞI BELLİ DEĞİL
Hayır kurumunun sözcüsü şunları söyledi: "Diana Ödülü, Prenses Diana'nın ölümünün 30. yıldönümünü gelecek yıl nasıl kutlayabileceğini değerlendirmenin erken aşamalarında. Henüz hiçbir plan üzerinde anlaşmaya varılmadı, hiçbir etkinlik onaylanmadı ve katılım veya iştirakle ilgili hiçbir karar alınmadı."
Sussex Dükü ve Düşesi'nin sözcüsü konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.
NE YAŞANMIŞTI?
Prens Harry'nin ailesiyle yaşadığı kopuşun temelinde, 2021 yılının Mart ayında eşi Meghan Markle ile birlikte katıldıkları Oprah Winfrey programında kraliyet kurumunu sertçe eleştirmeleri ve Harry'nin 2023'te yayımladığı Spare adlı kitabında aile içi anlaşmazlıkları açığa çıkarması yer almaktadır. Markle, söz konusu röportajda saray üyelerinin doğacak çocuklarının ten rengi hakkında kaygı duyduklarını öne sürmüştü.
Bu çıkışın ardından Prens William ırkçı olmadığını söyleyerek aileyi savunurken, Kraliçe II. Elizabeth tüm ailenin durumdan üzüntü duyduğunu ve özellikle ırk meselesine dair iddiaların kaygı verici nitelikte olduğunu dile getirmişti.