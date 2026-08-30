Maduro’nun son hali! Tutuklu bulunduğu cezaevinden ilk fotoğraflar

ABD'de narkoterörizm, kokain kaçakçılığı ve silahlarla bağlantılı suçlamalar kapsamında yargılanan Nicolás Maduro'nun yeni fotoğrafları yayımlandı. Maduro'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde 25 Haziran 2026 tarihi bulunan iki fotoğrafa yer verildi.

Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro. (Fotoğraf: İHA)

Fotoğraflarla birlikte yayımlanan açıklamada, Maduro ve eşi Cilia Flores'in destekçilerine yönelik mesajına yer verildi. Açıklamada, "Küçük bir sevgi ve umut hediyesi. Bu fotoğrafları, tüm torunlarıma, çocuklarıma ve bizi seven tüm asil insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Bilmenizi istiyorum ki dimdik ayaktayız, yüreğimiz sizin sevginizle dolu. O sevgi bize dua, sürekli bir eylem, dayanışma ve gerçek destek olarak ulaşıyor. Her sözünüz, her jestiniz ve her duanız için sonsuz teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu küçük hediyeyi sevinç ve umutla kabul edin. Cilia ve ben sizi sonsuza kadar kucaklıyoruz; tüm kalbimiz ve ruhumuz sizinle. Tanrı'ya olan inancımız da dimdik ayakta" denildi.

İncil'den bir alıntıya da yer verilen açıklamada, "Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz. Venezuela yeniden doğacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD, MADURO VE EŞİNİ ÜLKE DIŞINA ÇIKARMIŞTI

ABD güçleri, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores'i 3 Ocak 2026'da Caracas'ta düzenlenen askerî operasyonla yakalayarak ABD'ye götürmüştü. Maduro, narkoterörizm, ABD'ye kokain ithal etmek için komplo kurma ve silahlarla bağlantılı suçlamalar kapsamında yargı önüne çıkarılmıştı.

Maduro döneminde devlet başkan yardımcılığı görevini yürüten Delcy Rodríguez ise Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmiş, 5 Ocak'ta Ulusal Meclis önünde yemin etmişti. Gelişmenin ardından uzun süredir gergin seyreden ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştı.

