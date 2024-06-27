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Rusya’dan flaş açıklama: Ukrayna’da Batılı savaş uçaklarının konuşlandırılacağı tesisleri vurduk

Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar yeniden artarken Rusya Savunma Bakanlığı’ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’da Batılı ülkelere ait savaş uçaklarının konuşlandırılacağı havalimanı altyapılarının ve tesislerin vurulduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 14:46 Güncelleme 27 Haziran 2024, 14:46
Rusya’dan flaş açıklama: Ukrayna’da Batılı savaş uçaklarının konuşlandırılacağı tesisleri vurduk

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İran, İsrail, Lübnan, ABD, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki gerilim Üçüncü Dünya Savaşı'nı işaret ederken tansiyonun yeniden yükseldiği Ukrayna cephesinden flaş bir açıklama geldi.

BATI'NIN TESİSLERİNİ VURDULAR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'da Batılı ülkelere ait savaş uçaklarının konuşlandırılacağı havalimanı altyapılarının ve tesislerin vurulduğu bildirildi.

"AMACIMIZA ULAŞTIK" MESAJI

Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgiye yer verildi.

Ukrayna'ya yönelik bu sabah bir saldırı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Saldırıda, denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli ve uzun menzilli füzelerin yanı sıra Kinjal aerobalistik hipersonik füze ve İHA'lar kullanıldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda, hedeflenen tüm tesislerin vurulduğuna işaret edilen açıklamada, "Saldırıyla Ukrayna'da Batılı ülkelere ait savaş uçaklarının konuşlandırılacağı havalimanı altyapıları ve tesisler hedef alındı. Saldırılar amacına ulaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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