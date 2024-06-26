Bolivya'da 2019 Kasım ayında dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı düzenlenen darbenin arkasından oklar ABD'ye yönelmişti. İngiliz The Guardian Amerikan Devletleri Örgütü'nün darbede ve ülke demokrasisinin yıkılmasında kilit bir rol oynadığını belirtmişti.

Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda General Juan José Ziga ile tartışırken görüldü. Arce'nin generale, " Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim" dediği duyuldu.

DARBECİ GENERALLE YÜZLEŞTİ Bolivya Devlet Başkanı Arce'nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartışması tarih sahnesinde yerini aldı.

Bolivya 'da bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu bildirildi. Sokaklar karıştı. Devlet Başkanı Luis Arce 'nin çağrısının ardından üç saatlik darbe girişimi başarısız bir şekilde sonuçlanırken halk ise darbe ellerinde bayraklarla sokaklara döküldü.

Örgütün 20 Ekim'de düzenlenen seçimin hemen ardından yaptığı "hatalı" analiz, "Güney Amerika ulusunun tarihini değiştiren olaylar zincirini" körüklemişti. OAS'nin iddiaları darbenin ana siyasi temelini oluşturmuştu. Donald Trump yönetimi Bolivya'daki darbeye açıkça destek vermiş ve darbeyi demokrasinin gerekçesi olarak göstermişti.

HAFTALAR ÖNCE PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bolivya'daki darbenin arkasında ABD olduğu işaret edilirken Başkanı Luis Arce'nin haftalar önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü ortaya çıktı. "Putin'in residansı" olarak bilinen Konstantin Sarayı'nda yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığı belirtildi. ABD ile Rusya arasında tansiyon her geçen gün daha da yükselirken Bolivya'daki darbe girişiminin Putin-Arce görüşmesinden hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

DARBEYE MEYDAN OKUDU

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.