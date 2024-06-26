Bolivya'da bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu bildirildi. Sokaklar karıştı. Devlet Başkanı Luis Arce'nin çağrısının ardından üç saatlik darbe girişimi başarısız bir şekilde sonuçlanırken halk ise darbe ellerinde bayraklarla sokaklara döküldü.
DARBECİ GENERALLE YÜZLEŞTİ
Bolivya Devlet Başkanı Arce'nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartışması tarih sahnesinde yerini aldı.
Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda General Juan José Ziga ile tartışırken görüldü. Arce'nin generale, "Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim" dediği duyuldu.
DARBENİN ARKASINDA ABD Mİ VAR?
Bolivya'da 2019 Kasım ayında dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı düzenlenen darbenin arkasından oklar ABD'ye yönelmişti. İngiliz The Guardian Amerikan Devletleri Örgütü'nün darbede ve ülke demokrasisinin yıkılmasında kilit bir rol oynadığını belirtmişti.