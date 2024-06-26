SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya uyarı: Netanyahu denen ruh hastasının esiri oldunuz | İslam dünyasına çağrı | Lübnan mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 'de Filistin için dünyaya haykırdı. Katil İsrail'in açlığa mahkum ettiği çocukları hatırlatan Başkan Erdoğan, "Derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır." dedi. İsrail'in gözünü bu kez Lübnan'a diktiğini belirten Başkan Erdoğan, "Lafa gelince özgürlükten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları vahimdir, zavallılıktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan Filistin'in ve Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 12:40 Güncelleme 26 Haziran 2024, 13:02
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya uyarı: Netanyahu denen ruh hastasının esiri oldunuz | İslam dünyasına çağrı | Lübnan mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup toplantısından konuştu.

40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, Batı'ya tepki gösterirken İslam dünyasına da kritik uyarılarda bulundu.

Erdoğan, "Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük felakete yol açacaktır. Batı'dan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Buna fırsat vermemiz lazım. Türkiye Lübnan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Her ne kadar Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler nedeniyle biraz buruk geçirsek de Kurban Bayramının sevincini dostlarıyla ailesiyle paylaşarak bu mübarek günleri idrak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.

"YAŞANANLAR İSLAM ALEMİNİN ACZİYETİNİ GÖSTERİYOR"
İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İnsanlık dışı saldırılar nedeniyle, çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği 9 yaşındaki Azzam Al-Shaer hayatını kaybettiİsrail'in açlığa mahkum ettiği 9 yaşındaki Azzam Al-Shaer hayatını kaybetti

Katillerin dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden Siyonist şebekenin karşısında boyun eğmemizi, zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin. Filistin'de işgal politikası devam ettikçe dünyanın hiçbir yerinin güvende olmadığını ifade ettik. Filistin devleti tanınmalı. Filistin'e sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Birileri Filistin direnişine çamur atma eşinde koşuyor.

Ermenistan'ın da Filistin Devletini tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz.

"İSRAİL GÖZÜNÜ LÜBNAN'A DİKTİ"
İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiği belli oluyor. İsrail'in sırtının sıvazlandığını görüyoruz. Lafa gelince adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları zavallılıktır.

Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük felakete yol açacaktır. Batı'dan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Buna fırsat vermemiz lazım. Türkiye Lübnan'ın yanındadır."

Başkan Erdoğandan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

İsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Avivden Lübnanı kana bulama planı: Nasrallahtan GKRYye vururuz tehdidiİsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Avivden Lübnanı kana bulama planı: Nasrallahtan GKRYye vururuz tehdidi

İsrail ordusu panikte! Eski IDF subayı ‘Arap devletleri savaşa hazırlanıyor’ dedi: Lübnan’da hareketlilik devam ediyorİsrail ordusu panikte! Eski IDF subayı ‘Arap devletleri savaşa hazırlanıyor’ dedi: Lübnan’da hareketlilik devam ediyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Haseke’den Kandil’e günlük 150 bin varillik petrol ağı! PKK’ya ’teröristan’ hayali kurduran milyarlarca dolarlık finansman
Vakıf Katılım
SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar değişiyor! Temmuz’da en düşük...
Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya uyarı: Netanyahu denen ruh hastasının esiri oldunuz | İslam dünyasına çağrı | Lübnan mesajı
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Sevil Çetinkaya parası yüzünden mi katledildi! Astral seyahat detayı hayrete düşürdü! Yayın sonrası polise Müge Anlı’yı şikayet etti kaçtı! Müge Anlı: Gerçekten gözyaşım şuramda
Bu hamle çok konuşulur: Galatasaray’dan Beşiktaş’a Rafa Silva yanıtı! Transferde tek sorun var
Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer imha edildi: Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Asgari ücrete noktayı koydu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama
ABD Dışişleri’nden itiraf raporu: YPG/PKK Kandil’e çocuk kaçırıyor! Terör örgütüne darbe Türkiye’den
NATO onayladı: Yeni genel sekreter Mark Rutte! İlk açıklama geldi: Sabırsızlıkla bekliyorum
Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor
SON DAKİKA