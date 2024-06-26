Başkan Erdoğan’dan Batı’ya uyarı: Netanyahu denen ruh hastasının esiri oldunuz | İslam dünyasına çağrı | Lübnan mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup toplantısından konuştu.
40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, Batı'ya tepki gösterirken İslam dünyasına da kritik uyarılarda bulundu.
Erdoğan, "Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük felakete yol açacaktır. Batı'dan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Buna fırsat vermemiz lazım. Türkiye Lübnan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Her ne kadar Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler nedeniyle biraz buruk geçirsek de Kurban Bayramının sevincini dostlarıyla ailesiyle paylaşarak bu mübarek günleri idrak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.
"YAŞANANLAR İSLAM ALEMİNİN ACZİYETİNİ GÖSTERİYOR"
İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İnsanlık dışı saldırılar nedeniyle, çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır.
İsrail'in açlığa mahkum ettiği 9 yaşındaki Azzam Al-Shaer hayatını kaybetti