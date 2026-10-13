Pazartesi geç saatlerde New York eyalet mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan Blair hakkında, polis memuru ve hemşireye yönelik iki ayrı "ikinci derece saldırı" suçlaması yöneltildi. Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ünlü oyuncu, kefaletle serbest bırakıldı. Davanın bir sonraki duruşmasının 19 Ocak'ta görüleceği öğrenildi.

Selma Blair. Fotoğraf: Reuters

SAĞLIK KRİZİ İDDİASI

Olayın ardından açıklama yapan Blair'in temsilcisi, yaşananların tıbbi bir acil durumdan kaynaklandığını belirterek, "Selma, söz konusu davranışlara yol açan ani bir sağlık krizi geçirdi. İnişin ardından hemen tıbbi müdahale aldı ve şu anda sağlık durumu stabil." ifadelerini kullandı.

Delta Air Lines sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman ilk sırada yer alır. Bu nedenle kural dışı veya yasa dışı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz." dedi.

2018 yılında multipl skleroz (MS) teşhisi konulan Blair, 2016 yılında da bir uçuş sırasında kriz geçirmiş ve sedyeyle uçaktan indirilmişti. Ünlü oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada, alkol ile ilacı karıştırdığı için hafıza kaybı yaşadığını ve derin pişmanlık duyduğunu ifade etmişti. Blair, 2022'de yayımlanan anı kitabında da alkol aldığı dönemlerde Kate Moss dahil bazı ünlü isimleri ısırdığını itiraf etmişti.

İslam karşıtı yorumlarıyla tepki çekmişti Blair, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımında yaptığı "İslam karşıtı" yorumu sebebiyle sosyal medyada aldığı tepkiler üzerine özür diledi.

Blair, sosyal medya platformu Instagram'daki bir gönderiye yaptığı "İslam'ın, Müslüman ülkeleri mahvettiği ve zihinleri yozlaştırdığı" yorumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yorumunun ardından tepki gören ve Müslüman camiasını rencide ettiğini düşündüğünü belirterek özür dileyen Blair, yayımladığı yeni gönderisinde, "Sözlerimle incittiğim herkesten çok özür dilerim. Arkadaşlarımdan da özür dilerim. Son olarak kırdığım herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Blair, eleştirilere neden olan yorumunu sildikten sonra yayımladığı özür mesajında "nefret ve yalan bilgiyle savaşmanın önemini" vurguladı.

Paylaşımıyla yol açtığı rahatsızlığı kabul eden Blair, tolerans ve barışa olan bağlılığını kaydederek "Nefrete değil tolerans ve barışa adandığını" ifade etti.

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Selma Blair