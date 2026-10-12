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Yabancı elektrikli araçlarda casusluk endişesi: Sensör ve uzaktan sabotaj riskine karşı önlem

Yabancı elektrikli araçlarda casusluk endişesi: Sensör ve uzaktan sabotaj riskine karşı önlem

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Gelişmiş kamera ve sensörlerle donatılan yabancı menşeli elektrikli araçların stratejik bölgelerde veri toplayarak güvenlik riski oluşturduğu bildirildi. Sürekli kayıt, personel tespiti ve uzaktan müdahale ihtimallerine dikkat çeken uzmanlar ile TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, alınan önlemler kapsamında yerli olmayan elektrikli otomobillerin askeri tesislere girişine izin verilmediğini açıkladılar.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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