TEI Müdürü Akşit tehlikeyi açıkladı: Yapay zeka savaş simülasyonlarında arabaları füzeye çeviriyor! Kritik tesislerde elektrikli araç yasağı
Yapay zekanın insanları yönlendirme kapasitesi ve otonom araçların güvenlik riskleri üzerine değerlendirmelerde bulunan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayisinde alınan yeni tedbirleri paylaştı. Yabancı elektrikli araçların üzerindeki sensörler vasıtasıyla haritalandırma yaptığını belirten Akşit, yerli otomobiller hariç bu araçların askeri tesislere girişine izin verilmediğini kaydetti. Akşit, yapay zekanın savaş senaryolarında sivil araçları silah olarak kullandığını ifade ederek, kritik bilgilerin korunması amacıyla internetten tamamen izole edilmiş sistemler kullandıklarını dile getirdi. Yapay zekanın sahte veriler üretebildiğini aktaran Akşit, robot süpürgelerden akıllı ev sistemlerine kadar internete bağlı bütün cihazların kötü niyetli kişilerce ele geçirilebileceği uyarısını yaptı. Akşit, yerli yazılımların önemine dikkat çekerek dijital platformlardaki veri ihlallerine karşı toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.
TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yapay zekanın savaş simülasyonlarında araçları güdümlü füze gibi kullandığını belirterek, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI kampüslerine yabancı elektrikli arabaların girişinin yasaklandığını bildirdi.
"YAPAY ZEKA ARABALARI FÜZE OLARAK KULLANIYOR"
TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Pamukkale Üniversitesi'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bulunan İslami Bilimler Enstitüsünde düzenlenen "Gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik" konulu konferansta yaptığı konuşmada, teknolojinin insanlığın yararına kullanılabileceği gibi kötü amaçlarla da kullanılabileceğini söyledi.
Savunma sanayisinde bilgi güvenliğinin önemini vurgulayan Akşit, TEI'de kritik bilgilerin korunması amacıyla internetten fiziksel olarak ayrılmış sistemler kullandıklarını anlattı.
Dijital sistemlerde güvenliğin yalnızca güçlü şifrelerle sağlanamayacağını ifade eden Akşit, internete bağlı sistemlerin siber saldırılara açık olabileceğine işaret etti.
Otonom ve elektrikli araçların sahip olduğu kamera, sensör ve yazılımların güvenlik açısından değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Akşit, "Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Ne demek o. Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Seni askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun, yapay zeka pek ilgilendirmiyor onu. Çok tehlikeli." dedi.
"YABANCI ELEKTRİKLİ ARABALARI KAMPÜSÜN İÇİNE SOKMUYORUZ"
Savunma sanayisi tesislerinde alınan tedbirlere dikkat çeken Akşit, "Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar, ne yazık ki." ifadelerini kullandı.
AKILLI CİHAZLARDA GÜVENLİK RİSKİ
İnternet bağlantılı cihazların ve akıllı ev sistemlerinin güvenlik riski taşıyabildiğini belirten Akşit, robot süpürgeler, kameralar ve diğer akıllı cihazların kötü niyetli kişiler tarafından kontrol edilebileceğine ilişkin örnekler paylaştı.
Yapay zekanın öğrenen algoritmalar sayesinde geliştiğini ancak bu sistemlerin her zaman doğru bilgi üretmediğini dile getiren Akşit, bilimsel araştırmalarda gerçekte bulunmayan veriler ve kaynaklar üretebildiğini, bu nedenle elde edilen bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini ifade etti.
Yapay zekanın ikna kabiliyetinin önemli risk oluşturduğunu belirten Akşit, şahsi verilerin analiz edilmesiyle insanların ilgi alanları, beklentileri ve hassasiyetlerinin tespit edilebildiğini, bu bilgilerin seçimler başta olmak üzere farklı alanlarda insanları yönlendirmek amacıyla kullanılabildiğini vurguladı.
Dijital platformlarda paylaşılan bilgilerin kişisel mahremiyet açısından doğurabileceği sonuçlara değinen Akşit, kullanıcıların yapay zeka uygulamalarına ve çevrim içi hizmetlere aktardıkları veriler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Konuşmasının şahsi değerlendirmelerini içerdiğinin altını çizen Akşit, dijital teknolojilerin sunduğu imkanlardan faydalanırken ortaya çıkabilecek risklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizdi.
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