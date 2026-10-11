"YABANCI ELEKTRİKLİ ARABALARI KAMPÜSÜN İÇİNE SOKMUYORUZ"

Savunma sanayisi tesislerinde alınan tedbirlere dikkat çeken Akşit, "Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar, ne yazık ki." ifadelerini kullandı.

Akşit, bu tehlikeye karşı Türkiye'nin en kritik savunma sanayisi merkezleri olan ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI kampüslerine yabancı elektrikli araç girişinin tamamen yasaklandığını duyurdu.