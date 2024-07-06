Katil İsrail’den eşi benzeri görülmemiş vahşet: Esir alınan Filistinlilere önce işkence sonra da infaz





İsrail esaretinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Filistinli, "İsrail askerleri bizi alıkoyduktan sonra türlü işkenceler yaptı. Fiziksel işkence gördük, aşağılandık. Alıkonulanları yere yatırarak ayaklarıyla bastılar, üzerlerine idrarlarını yaptılar." dedi.









FİLİSTİNLİ ESİRLER AĞIR İŞKENCELERE MARUZ KALIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bunlardan bazıları daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.



İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.