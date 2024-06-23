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Soykırımcı İsrail alçaklıkta sınır tanımıyor! Filistinlilerin avukat talebine işkence tehdidi

Soykırımcı İsrail'in Necef Çölü'ndeki işkence üssü her gün yeni bir vahşete ve zorbalığa sahne oluyor Son olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti, İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Cezaevi'nde bulunan Filistinlilerin, avukatlarıyla görüşmeleri halinde işkenceyle tehdit edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 17:54 Güncelleme 23 Haziran 2024, 17:54
Soykırımcı İsrail alçaklıkta sınır tanımıyor! Filistinlilerin avukat talebine işkence tehdidi

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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti, İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Cezaevi'nde bulunan Filistinlilerin, avukatlarıyla görüşmeleri halinde işkenceyle tehdit edildiğini duyurdu.



Heyetten yapılan ve ismi açıklanmayan bir avukatın ifadelerine yer verilen yazılı açıklamada, bir süredir cezaevindeki Filistinlilerin çoğunun avukatla görüşmek istemediği, avukatın ziyaretini kabul etmediği belirtildi.

Daha sonra Filistinli tutuklulardan birinin ifadesi üzerine tehdit edildiklerinin ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, cezaevi idaresinin Filistinlileri, avukatlarıyla görüşmeleri halinde işkenceyle tehdit ettiği bildirildi.



Filistinli tutukluların, avukat ziyaretinde görüşmeye gitmeleri halinde darbedileceği, cezalandırılacağı ve elleri, ayakları, başları bağlı şekilde hücrelerde tutulacağı, bu süreçte yeme-içme ve tuvalet ihtiyaçlarından mahrum bırakılacağı yönünde tehditler aldıkları kaydedildi.

Avukatla görüşenlerin ifadelerine göre görüşme sonrası cezalandırıldıkları, o nedenle sonraki görüşmelere katılmadıkları ve aileleri ile dış dünyayla tek bağlantılarını kesmek zorunda kaldıkları aktarıldı.



Cezaevindeki Filistinlilerin durumunun "kırmızı çizgileri" çoktan aştığı, özellikle 7 Ekim'den sonra her gün fiziksel ve psikolojik işkencelerle ölüm tehlikesi altında yaşadıkları vurgulandı.



Filistinli tutukluların, koridorlarda ve kameraların bulunmadığı mekanlarda sürekli darbedildiği, 8 aydır aynı kıyafeti giymek zorunda bırakıldıkları, tıbbi ihmale maruz kaldıkları, hastaların tedavi edilmediği, ilaç dahi verilmediği belirtildi.

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