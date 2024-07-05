Soykırımcı İsrail’in kan donduran işkencesine maruz kalan zihinsel engelli Gazzeli Rami Ebu Mustafa şehit oldu





Rami'nin kardeşi Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin serbest bırakıldığında sağlık durumunun çok kötü olduğunu ve Nasır Hastanesinin yoğun bakım servisine kaldırıldığını anlattı. Ahmed, İsrail güçlerinin 7 kurşunuyla yaralanan kardeşinin, bu saldırılar ve cezaevinde gördüğü ağır işkenceler nedeniyle gözlerinin kör olduğunu ifade etti.





Kardeşi Rami'nin izini bir süre önce kaybettiklerini ve ona bir daha ulaşamadıklarını ifade eden Ahmed, "Yaklaşık 20 gün önce kardeşimin Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesinde olduğuna dair bir telefon aldık. Ağır yaralı olarak İsrail cezaevinden salıverilmişti. Görme yetisini tümüyle kaybetmişti." ifadelerini kullandı.





Rami'nin sağlık durumunun, tutukluluk süresince maruz kaldığı ağır işkencenin boyutunu gözler önüne serdiğine dikkati çeken Ahmed, şunları anlattı: "Kardeşimin biri kafasından 5'i karnından biri ise sağ ayağından olmak üzere vücuduna 7 kurşun isabet etmişti. Zaten zihinsel engelli olan Rami, sağlık durumu çok kötü olduğu için bizi tanımadı." İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğünü ifade eden Ahmed, yakıtın tükenmesi sonucu hastanedeki elektrik kesintileri nedeniyle ağır yaralı kardeşinin durumunun daha kötüye gittiğini ve hayatını kaybettiğini dile getirdi.





Ahmed, kardeşinin ağır işkence sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirterek, uluslararası topluma İsrail'in işlediği suçlardan yargılanması için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu. Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi doktorlarından Hasan es-Saidi, 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rami'nin pek çok yerinden yaralandığını, vücudunda çok sayıda kurşun izi ve karnında da çok sayıda dikiş olduğunu aktararak "Rami Ebu Mustafa'ya alıkonulmadan önce 7 el ateş açıldı, karaciğer ve dalak gibi bazı organlarının bir kısmı alındı." demişti. Rami'nin acınacak bir halde hastaneye getirildiğini vurgulayan Saidi, "İsrail askerlerince ağır bir şekilde darbedildiği için görme yetisini kaybetti, idrarını tutamıyor, hareket edemiyor, konuşamıyor, kim olduğunu ve nerede olduğunu bilmiyor." diye konuşmuştu.