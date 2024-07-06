Ankara - Şam zirvesi arifesinde Esad’ın danışmanı Şibil’in şüpheli ölümü! ’Suikast’ iddiaları kuvvetlendi... İran bu işin neresinde?

Şibil ailesi tarafından Şam'daki Dahdah mezarlığına defnedildi



CENAZE TÖRENİ DÜZENLENMEDİ



Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar Şibil'e cenaze töreni düzenlenmediği aktardı. Şibil'in ailesi tarafından Şam'daki Dahdah mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

KARDEŞİNİ HAŞDİ ŞABİ MİLİTANLARI TUTUKLAMIŞTI



Öte yandan bu olaydan bir hafta önce Luna Şibil'in kardeşi Tuğgeneral Mulhem Şibil, İran destekli Haşdi Şabi militanları tarafından Esad'ın Şam'daki sarayında tutuklanmıştı.



ESAD'IN DANIŞMANINA SUİKAST İDDİALARI VE İRAN PARMAĞI



Luna Şibil'in eşi Ammar Saati ile birlikte Rusya'ya gitmeye hazırlandığı ancak seyahat prosedürleri askıya alınması sonucu gidemediği konuşuluyor. Tüm bu detaylar "Esad'ın danışmanına İran suikasti mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Luna eş-Şibil





Kaza süslü suikaste kurban gittiği öne sürülen Şibil'in Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerde de görev alması bekleniyordu.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ESAD'A DAVET OLABİLİR" MESAJI



Başkan Erdoğan da önce Suriye ile görüşme olabileceğini söyledi sonra da Astana dönüşü "Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir" sözleriyle Esad'la görüşebilecğini dile getirdi.