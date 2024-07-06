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Ankara - Şam zirvesi arifesinde Esad'ın danışmanı Şibil'in şüpheli ölümü! 'Suikast' iddiaları kuvvetlendi... İran bu işin neresinde?

Ankara - Şam hattında normalleşme arayışları sürerken Esad'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Luna eş-Şibil şüpheli bir kazada can verdi. Yerel kaynakların iddiaları 'suikast' ihtimalini güçlendirirken Şibil'in cenaze töreni düzenlenmeden sessiz sedasız defnedilmesi dikkat çekti. Kardeşi İran destekli gruplar tarafından tutuklanan Şibil'in Rusya'ya gitmesine de izin verilmedi. Öte yandan kaza süslü suikaste kurban gittiği öne sürülen Şibil'in Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerde de görev alması bekleniyordu.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 16:45 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 17:05
Ankara - Şam zirvesi arifesinde Esad’ın danışmanı Şibil’in şüpheli ölümü! ’Suikast’ iddiaları kuvvetlendi... İran bu işin neresinde?

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın danışmanlarından Luna eş-Şibil Şam'da geçirdiği şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Esad'ın Özel Medya Danışmanı olarak görev yapan Luna eş-Şibil'in karıştığı kaza gizemini korurken yerel basında yer alan haberler 'suikast' iddiasını kuvvetlendirdi.

Luna eş-Şibil'in kazaya karıştığı araçLuna eş-Şibil'in kazaya karıştığı araç

Zırhlı bir aracın Şibil'in aracına arkadan çarparak yolun ortasına ittiği yönünde haberler dolaşıma sokuldu.

Çarpan aracın ön kısmında metal bir parça bulunduğu ve bu sebeple Şibil'in ciddi bir beyin kanaması geçirmesine neden olduğu iddia edildi.

Şibil'in ölümüne ilişkin devlet medyasında yer alan haberŞibil'in ölümüne ilişkin devlet medyasında yer alan haber

Luna'nın ölümü ayrıca devlet medyası SANA tarafından da doğrulandı.

'Suikast' iddiaları'Suikast' iddiaları


Syrian News Agency isimli haber platformu ise Şibil'in suikaste kurban gitmiş olabileceğini vurguladı.

Şibil ailesi tarafından Şam'daki Dahdah mezarlığına defnedildiŞibil ailesi tarafından Şam'daki Dahdah mezarlığına defnedildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENMEDİ

Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar Şibil'e cenaze töreni düzenlenmediği aktardı. Şibil'in ailesi tarafından Şam'daki Dahdah mezarlığına defnedildiği öğrenildi.


KARDEŞİNİ HAŞDİ ŞABİ MİLİTANLARI TUTUKLAMIŞTI

Öte yandan bu olaydan bir hafta önce Luna Şibil'in kardeşi Tuğgeneral Mulhem Şibil, İran destekli Haşdi Şabi militanları tarafından Esad'ın Şam'daki sarayında tutuklanmıştı.

ESAD'IN DANIŞMANINA SUİKAST İDDİALARI VE İRAN PARMAĞI

Luna Şibil'in eşi Ammar Saati ile birlikte Rusya'ya gitmeye hazırlandığı ancak seyahat prosedürleri askıya alınması sonucu gidemediği konuşuluyor. Tüm bu detaylar "Esad'ın danışmanına İran suikasti mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Luna eş-ŞibilLuna eş-Şibil


Kaza süslü suikaste kurban gittiği öne sürülen Şibil'in Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerde de görev alması bekleniyordu.

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ANKARA - ŞAM HATTINDA NORMALLEŞME ZEMİNİ ARAYIŞI

Bilindiği üzere son zamanlarda Ankara - Şam hattında 'normalleşme' zemini arayışları hız kazandı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu söyledi.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ESAD'A DAVET OLABİLİR" MESAJI

Başkan Erdoğan da önce Suriye ile görüşme olabileceğini söyledi sonra da Astana dönüşü "Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir" sözleriyle Esad'la görüşebilecğini dile getirdi.

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