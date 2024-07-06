PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump düellosu sonu mu oldu? ABD'de bomba iddia: Biden'ın adaylıktan çekilmesi istenecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile çıktığı düello sonrası büyük tepki toplayan ABD Başkanı Joe Biden hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Washington Post'a konuşan yetkililer, Virginia Demokrat Senatörü Mark Warner'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi için diğer senatörlerle konuştuğunu öne sürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 21:24 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 21:25
Trump düellosu sonu mu oldu? ABD’de bomba iddia: Biden’ın adaylıktan çekilmesi istenecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Washington Post'a konuşan yetkililer, Virginia Demokrat Senatörü Mark Warner'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi için diğer senatörlerle konuştuğunu öne sürdü.



Amerikan Washington Post gazetesine ismini vermeden konuşan iki yetkili konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, Demokrat Senatör Warner'ın, Biden'ın yarıştan çekilmesi için diğer senatörlerle görüştüğünü iddia etti.



İddialara göre, Warner, "Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı yenebilecek bir kampanya yürütemeyeceğinden endişe duyduğunu ve canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından artık seçimde kalamayacağını" söyledi.

Warner'ın sözcüsü Rachel Cohen ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkedeki pek çok kişi gibi, Senatör Warner da, seçim kampanyası için kritik günlere girildiğini düşünüyor ve bunu Beyaz Saray'a açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.



Biden ise basına verdiği demeçte, "yarıştan çekilmesini isteyen tek kişinin Warner olduğunu" öne sürerek, "Başka hiç kimsenin böyle bir talebi yok" diye konuştu.

ABD Başkanı Bidendan düello savunması: Trumpın bağırması dikkatimi dağıttı | Bir de 2020 gafıABD Başkanı Bidendan düello savunması: Trumpın bağırması dikkatimi dağıttı | Bir de 2020 gafı


İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI ELEŞTİRİLERE YOL AÇMIŞTI

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.



Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Joe Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

Biden ile rakibi Trump, TVde yüzleşti: Biden performansı ile tepki çektiBiden ile rakibi Trump, TVde yüzleşti: Biden performansı ile tepki çekti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Vurduğumuz gol olsun! Türkiye’nin Hollanda maçı 11’i belli oldu
Başkan Erdoğan’dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek Almanya’da
Alman polisinden skandal! Hollanda - Türkiye maçı öncesi Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar gözaltına alındı
Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Türkiye sesleri, mehter marşı, bozkurt selamı...
Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...
Vatan haini firari FETÖ’cü Can Dündar’ın ’bozkurt işareti’ hazımsızlığı! Alman gazetesinde Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı alçak ifadelerle hedef aldı
Ankara - Şam zirvesi arifesinde Esad’ın danışmanı Şibil’in şüpheli ölümü! ’Suikast’ iddiaları kuvvetlendi... İran bu işin neresinde?
Mehmetçikten A Milli Futbol Takımımıza destek: Milli ruh, milli güç!
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak
Sığınmacılarla ilgili yeni dönem başlıyor: Önce uyarı sonra sınır dışı!
İran’da “Türk’ün beli eğilmez” şarkılı zafer kutlaması! Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan enstantaneler... Türk olduğum için şükrediyorum
Van’da skandal görüntüler! Ne Mutlu Türk’üm Diyene hazımsızlığı... Bengü konserini birbirine kattılar
Fransa 2. tur için sandık başına gidecek | Anketler ne diyor? Aşırı sağ salt çoğunluğu elde eder mi? Macron’dan gizli işbirliği
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
Dijital Telif Yasası’nda son durum ne? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Süreç olumlu ilerliyor
SON DAKİKA