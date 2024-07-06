Trump düellosu sonu mu oldu? ABD’de bomba iddia: Biden’ın adaylıktan çekilmesi istenecek

Washington Post 'a konuşan yetkililer, Virginia Demokrat Senatörü Mark Warner'ın, ABD Başkanı Joe Biden 'ın yarıştan çekilmesi için diğer senatörlerle konuştuğunu öne sürdü.

Yetkililer, Demokrat Senatör Warner'ın, Biden'ın yarıştan çekilmesi için diğer senatörlerle görüştüğünü iddia etti.





İddialara göre, Warner, "Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı yenebilecek bir kampanya yürütemeyeceğinden endişe duyduğunu ve canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından artık seçimde kalamayacağını" söyledi.

Warner'ın sözcüsü Rachel Cohen ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkedeki pek çok kişi gibi, Senatör Warner da, seçim kampanyası için kritik günlere girildiğini düşünüyor ve bunu Beyaz Saray'a açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.