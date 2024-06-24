Katil İsrail’den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar

Doktor Muneer Al Barsh
Doktor Muneer Al Barsh: "İsrail onlara insanlık tarihinde görülmemiş derecede sadist ve barbarca işkence yaptı. Eğitimli köpekler getirdiler ve bu köpeklerin Filistinli tutuklulara tecavüz etmesini sağladılar."
Filistinli eski bir tutuklu
Filistinli eski bir tutuklu: "Ellerini ve ayaklarını bağlayıp köpeği üzerine saldılar. Bu köpek ona tecavüz etti. Gördüğüm işkence ve her şey bir yana, bu yaşadığım en kötü andı. Beni işaret etti ve dedi ki: Ondan sonra sen varsın. O an ölmek istedim."
ÇOCUKLARIN CİNSEL ORGANINA MAMA SÜRÜP KÖPEKLERE YEDİRİYORLAR
Katil İsrail, bu ahlak dışı yöntemlerinde ilk defa köpekleri kullanmıyor.
Filistinli çocukların cinsel organına köpek maması sürüp bunu köpeklere de yediriyorlar.
Bu durumu yaşayan Filistinli çocuklardan birinin avukatı Gerard Horton dehşet verici olayı, "Cinsel organına yemek koydular ve pantolonunun o kısmından köpeğe yemek yedirildi. Evet… Netanyahu'nun dünyanın en 'ahlaklı' ordusu dediği ordu bu işte…" sözleriyle anlattı.