Katil İsrail’den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar

Filistinli eski bir tutuklu

Filistinli eski bir tutuklu: "Ellerini ve ayaklarını bağlayıp köpeği üzerine saldılar. Bu köpek ona tecavüz etti. Gördüğüm işkence ve her şey bir yana, bu yaşadığım en kötü andı. Beni işaret etti ve dedi ki: Ondan sonra sen varsın. O an ölmek istedim."