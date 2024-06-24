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Katil İsrail'den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiren katil İsrail her geçen gün yeni bir insanlık suçuna daha imza atıyor. İsrail ordusunun şimdi de Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğittiği ortaya çıktı. Bu işkenceye tanıklık eden Filistinliler, "Gördüğüm işkence ve her şey bir yana, bu yaşadığım en kötü andı. Beni işaret etti ve dedi ki: Ondan sonra sen varsın. O an ölmek istedim." sözleriyle yaşadıkları dehşeti anlattı. Terör devletinin daha önce Filistinli çocukların cinsel organına köpek maması sürüp bunu köpeklere yedirdiği ortaya çıkmıştı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 19:02 Güncelleme 24 Haziran 2024, 19:07
Katil İsrail’den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar

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7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiren katil İsrail her geçen gün yeni bir insanlık suçuna daha imza atıyor.

İnsanlık dışı işkence!

İNSANLIK DIŞI İŞKENCELER
Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Muneer Al Barsh, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan tutukluların bildirdiği korkunç işkence tekniklerini açıkladı. İsrail hapishanelerinde elektrik şoku, asma, germe ve çivi sökme dahil birçok işkence yönteminin uygulandığı bildirildi.

FİLİSTİNLİLERE TECAVÜZE ETMESİ İÇİN KÖPEKLERİ EĞİTİYORLAR
İsrail ordusunun şimdi de Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğittiği ortaya çıktı.

Eğitimli köpeklerin dahil olduğu en barbarca uygulamalara tanık olan Filistinliler yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:

Doktor Muneer Al BarshDoktor Muneer Al Barsh

Doktor Muneer Al Barsh: "İsrail onlara insanlık tarihinde görülmemiş derecede sadist ve barbarca işkence yaptı. Eğitimli köpekler getirdiler ve bu köpeklerin Filistinli tutuklulara tecavüz etmesini sağladılar."

Filistinli eski bir tutuklu Filistinli eski bir tutuklu

Filistinli eski bir tutuklu: "Ellerini ve ayaklarını bağlayıp köpeği üzerine saldılar. Bu köpek ona tecavüz etti. Gördüğüm işkence ve her şey bir yana, bu yaşadığım en kötü andı. Beni işaret etti ve dedi ki: Ondan sonra sen varsın. O an ölmek istedim."

ÇOCUKLARIN CİNSEL ORGANINA MAMA SÜRÜP KÖPEKLERE YEDİRİYORLAR
Katil İsrail, bu ahlak dışı yöntemlerinde ilk defa köpekleri kullanmıyor.





Filistinli çocukların cinsel organına köpek maması sürüp bunu köpeklere de yediriyorlar.



Bu durumu yaşayan Filistinli çocuklardan birinin avukatı Gerard Horton dehşet verici olayı, "Cinsel organına yemek koydular ve pantolonunun o kısmından köpeğe yemek yedirildi. Evet… Netanyahu'nun dünyanın en 'ahlaklı' ordusu dediği ordu bu işte…" sözleriyle anlattı.

Batı Şeria'da insanlık suçu!

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