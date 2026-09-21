28 yaşındaki Wilber Rafael Garces Perez ICE görevlisi tarafından gövdesinden vuruldu. (Fotoğraflar AP ve Reuters'tan alınmıştır.)

ICE GÖREVLİSİ 28 YAŞINDAKİ ADAMI SİLAHLA YARALADI

Austin Polis Şefi Lisa Davis, düzenlediği basın toplantısında, olayın polis çevirmesinin ardından gerçekleştiğini, kent polisinin operasyona veya silahlı müdahaleye dahil olmadığını açıkladı.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı (DPS) ise ICE'ın yerel saatle 12.50'de bir araç takibi konusunda yardım talebinde bulunduğunu, ekipler olay yerine ulaştığında silahlı müdahalenin yaşanmış olduğunu belirtti.

Yetkililer, olayda gövdesinden bir kez vurulan 28 yaşındaki Wilber Rafael Garces Perez'in hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun "ciddi ancak stabil" olduğunu ifade etti.