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İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir'den skandal Lübnan çağrısı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail, Lübnan'a da saldırmaya devam ediyor. Dünya İsrail'in durmasını isterken aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkesin sağlandığı Lübnan'a yönelik saldırılara devam edilmesi çağrısı yaptı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 21:20 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 21:21
İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir’den skandal Lübnan çağrısı

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Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'ta yaptığı konuşmada Lübnan ve Gazze'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Hizbullah'ın ateşkesi "ihlal ettiğini" ileri süren Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek Lübnan'a yönelik saldırıların sürdürülmesini istedi.

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Ben-Gvir, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin yeniden işgal edilmesini ve bölgede yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında buradan gönderilmesini savundu.

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Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 26 Kasım'da Lübnan'da ateşkese varılmasına ilişkin oylamada "hayır" oyu veren tek bakan olmuştu.

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Ben-Gvir'in itirazına rağmen kabine tasarıyı onaylamış ve Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

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