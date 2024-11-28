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İngiltere polisinden PKK'ya darbe: 7 terörist enselendi

İngiltere’de terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen geniş çaplı operasyon sonucunda 2’si kadın, toplam 7 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Birimi’nden üst düzey bir yetkili, PKK ile bağlantılı faaliyetlere karşı kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, soruşturmanın amacının Türk ve Kürt topluluklarını korumak olduğunu açıkladı. Yetkili, PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında veya hedef alınan herkesin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:32 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:08
İngiltere polisinden PKK’ya darbe: 7 terörist enselendi

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucu, terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları tespit eidlen 7 kişi gözaltına alındı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun Terörle Mücadele Birimi tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

İNGİLİZ POLİSİ PKK YUVALARINA BASKIN DÜZENLEDİ

İngiltere'nin anti-terör timlerinin Londra'daki Kürt Toplum Merkezi (KCC) ile Kürt yurtseverlerin evlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonlar sonucunda, Britanya Kürt Halk Meclisi Eşbaşkanı Türkan Budak, Kürt Halk Meclisi Dış İlişkiler Temsilcisi Agit Karataş, Kürtçü siyasetçi ve yazar Ali Poyraz ile sözde Kürt aktivist Mazlum gözaltına alındı.

Yetkililer, operasyon kapsamında kuzey Londra'daki Haringey bölgesinde yer alan Kürt Toplum Merkezi'nin de dahil olduğu sekiz farklı adreste arama yapıldığını açıkladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI İKİ HAFTA KADAR SÜRECEK

Londra polisi, Haringey'deki Kürt Toplum Merkezi'nde yürütülen arama çalışmalarının iki hafta kadar sürebileceğini ve bu süre boyunca merkezin bulunduğu bölgeye giriş çıkışların kapatılacağını duyurdu.

Londra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Birimi'nden Helen Flanagan, gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gözaltılar, PKK terör örgütüyle bağlantılı olduğuna inandığımız faaliyetlere yönelik büyük bir soruşturma ve operasyonun ardından gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da terör örgütü PKK ile bağlantılı gruplara düzenlenen operasyonun ardından İngiltere'de de operasyon düzenlenmesi dikkatlerden kaçmazken Batı'daki bölücüleri panik bastı.

SAHİPLERİ TARAFINDAN SOPALANDILAR

İngiltere polisinin düzenlediği baskınlara tepki gösteren PKK sempatizanları, İngiliz polisinin Kürtlere yönelik "terör" uyguladığını iddia ederek, Kürtlerin direndiğini öne sürdü. PKK'lılar, İngiltere'deki Kürt kurumları ve çalışanlarına yönelik yapılan baskınlarda polis şiddeti uygulandığını ve kapıların balyozlarla kırıldığını belirtti. Ayrıca, Kürtlerin protesto eylemlerine müdahale eden İngiliz polisinin çok sayıda kişiyi gözaltına aldı yalanına başvurdu. Bölücü gruplar, İngiltere polisinin düzenlediği operasyonu, Türkiye'de sıkça yaptıkları kirli propagandalar gibi, kendi lehlerine çevirmeye çalıştı.

Türkiye'de şiddet var yalanlarıyla Batı'nın kucağından inmeyen bölücüler, sahipleri tarafından sopalanırken bölücü bir medya, İngiltere polisinin şiddetinden dem vurdu. PKK'lı bir medya organı, İngiltere polisinin Kürt Toplum Merkezi'ne gece 03:00 sularında baskın yaparak polislerin tüm kapıları balyozlarla kırdığını ve içeridekileri yere yatırarak dayak yediklerini aktardı. Polisin tüm teknik ve iletişim malzemelerine el koyduğu belirtilirken, PKK'lıların ters kelepçeyle gözaltına aldığını aktarıldı.

Teröristlerin sözcüsü ANF'ye konuşan Birsen Poyraz, İngiltere polisinin uykuda iken bu baskını yaptığını söylerken, karıncayı bile incitmedik yalanını ortaya attı. Sahipleri tarafından sopalanan teröristler İngiltere'de iktidarda olan İşçi Partisinide hedef aldı.

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TÜRK YETKİLİLER BİLGİLENDİRDİ

Türkiye'deki resmi kaynaklara göre, Birleşik Krallık, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından yürütülen çeşitli çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bu çalışmalar, PKK'nın terörizmin finansmanı, kara para aklama ve eleman devşirme faaliyetlerini hedef alıyordu. Türk yetkililer, söz konusu bilgileri düzenli olarak Birleşik Krallık makamlarına iletti. Dosyanın tamamlanmasının ardından Birleşik Krallık, PKK'ya yönelik operasyon kararı aldı.

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