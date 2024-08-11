Terör devleti İsrail'in bakanı Itamar Ben-Gvir'den alçak sözler: "Ateşkes yerine Gazze topraklarını işgal ederek göç teşvik edilmeli"

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir



Gazze'den yakıtın kesilmesi gerektiğini 9 ayı aşkın süredir söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail, Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulundu.

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"ATEŞKES YERİNE GAZZE TOPRAKLARI İŞGAL EDEREK GÖÇ TEŞVİK EDİLMELİ" Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir



Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Netanyahu'nun, hükümetinin düşmesi anlamına gelse bile ABD baskısı altında Hamas'la anlaşmaya varmaya devam ettiğini yazdı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, önceki gün, Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğini, müzakere görüşmelerine İsrail'in bir heyet göndereceğini açıkladığını ve "Hamas'ın heyet göndereceğinin" Katar tarafından taahhüt edildiğini söylemişti.