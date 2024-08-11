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Terör devleti İsrail'in bakanı Itamar Ben-Gvir'den alçak sözler: "Ateşkes yerine Gazze topraklarını işgal ederek göç teşvik edilmeli"

Soykırımcı Itamar Ben-Gvir İsrail'deki Maarif gazetesine verdiği demeçte alçak ifadelere imza attı. Eli kanlı katil Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesinin "çok büyük hata" olacağını kaydeden Ben-Gvir, "Ateşkes yerine Gazze topraklarını işgal ederek göç teşvik edilmeli" dedi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 16:20 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 16:20
Terör devleti İsrail’in bakanı Itamar Ben-Gvir’den alçak sözler: Ateşkes yerine Gazze topraklarını işgal ederek göç teşvik edilmeli

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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirİsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la masaya oturmanın büyük bir hata ve felaket olduğunu, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri alınması için tek yolun "askeri" olduğunu ve bunun için "askeri çabaların arttırılması" gerektiğini savundu.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirİsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

Hamas'ı ezdiklerini öne süren ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesinin "çok büyük hata" olacağını kaydeden Ben-Gvir, "Ben sadece kabinedeki yetkililerin değil sahadaki komutanların görüşlerini de duyuyorum. Şimdi Hamas'ı güçlendirmek için Kahire'ye mi gideceğiz?" diye konuştu.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirİsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

Gazze'den yakıtın kesilmesi gerektiğini 9 ayı aşkın süredir söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail, Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulundu.

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"ATEŞKES YERİNE GAZZE TOPRAKLARI İŞGAL EDEREK GÖÇ TEŞVİK EDİLMELİ"

Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirİsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Netanyahu'nun, hükümetinin düşmesi anlamına gelse bile ABD baskısı altında Hamas'la anlaşmaya varmaya devam ettiğini yazdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, önceki gün, Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğini, müzakere görüşmelerine İsrail'in bir heyet göndereceğini açıkladığını ve "Hamas'ın heyet göndereceğinin" Katar tarafından taahhüt edildiğini söylemişti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirİsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

"Bunun çok faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını umuyoruz. Bu iki tarafı perşembe günü masada bir araya getirecek planları bozacak hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz." diyen Kirby, ABD'nin de toplantıda yer alacağını ve bir ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini vurgulamıştı.

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