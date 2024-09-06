Tel Aviv’de hükümet karşıtı protestoların 5’inci günü! "Ben Gvir bir teröristtir"

1 İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Hamas ile ateşkes yapılması çağrısıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar 5. gününe girdi.

3 Gösteriler, Gazze Şeridi'nde esir tutulurken hayatını kaybeden 27 kişiyi temsil eden tabutlarla yapılan sembolik cenaze töreni ile başladı.