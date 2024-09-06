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Tel Aviv’de hükümet karşıtı protestoların 5’inci günü! "Ben Gvir bir teröristtir"

Tel Aviv'de 5 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler soykırımcı Itamar Ben Gvir'i "terörist" olarak nitelendirerek sert tepkilerde bulundu. Gösteriler, esirlerin anısına düzenlenen sembolik cenaze töreniyle başladı.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 01:41 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 04:34
Tel Aviv’de hükümet karşıtı protestoların 5’inci günü! Ben Gvir bir teröristtir 1

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Hamas ile ateşkes yapılması çağrısıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar 5. gününe girdi.

Tel Aviv’de hükümet karşıtı protestoların 5’inci günü! Ben Gvir bir teröristtir 2

Protestocular, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir aleyhine "Ben Gvir bir teröristtir" sloganları attı.

"Ben Gvir bir teröristtir"

Tel Aviv’de hükümet karşıtı protestoların 5’inci günü! Ben Gvir bir teröristtir 3

Gösteriler, Gazze Şeridi'nde esir tutulurken hayatını kaybeden 27 kişiyi temsil eden tabutlarla yapılan sembolik cenaze töreni ile başladı.

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