Tel Aviv’de hükümet karşıtı protestoların 5’inci günü! "Ben Gvir bir teröristtir"

Tel Aviv'de 5 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler soykırımcı Itamar Ben Gvir'i "terörist" olarak nitelendirerek sert tepkilerde bulundu. Gösteriler, esirlerin anısına düzenlenen sembolik cenaze töreniyle başladı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Hamas ile ateşkes yapılması çağrısıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar 5. gününe girdi.
Protestocular, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir aleyhine "Ben Gvir bir teröristtir" sloganları attı.
Gösteriler, Gazze Şeridi'nde esir tutulurken hayatını kaybeden 27 kişiyi temsil eden tabutlarla yapılan sembolik cenaze töreni ile başladı.