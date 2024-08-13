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Soykırımcı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler: Lanetliyoruz

Terör devleti İsrail'in sözde bakanı Itamar Ben-Gvir alçak bir provokasyona imza atarak, Mescid-i Aksa'ya 2 bin 250 fanatik Yahudi ile baskın düzenlendi. Skandal olay sonrası Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler gösterildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kirli provokasyonu lanetlerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Şiddet ve nefretle kınıyorum" dedi. İşte tüm tepkiler...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 20:38 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 20:48
Soykırımcı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye’den peş peşe çok sert tepkiler: Lanetliyoruz

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile 2 bin 250 fanatik Yahudi, polis koruması altında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa’ya baskın! Itamar Ben Gvir paylaştı: Aksa’yı yıkmak isteyen siyonistler harekete geçtiMescid-i Aksa’ya baskın! Itamar Ben Gvir paylaştı: Aksa’yı yıkmak isteyen siyonistler harekete geçti
Mescid-i Aksa'ya baskın! Itamar Ben Gvir paylaştı: Aksa'yı yıkmak isteyen siyonistler harekete geçti


Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden Milletvekili Amit Halevi ve 2 bin 250 fanatik Yahudi, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü ve "Tişa BeAv" adı verilen matem günü nedeniyle polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler Talmud ritüellerini gerçekleştirirken, avluda slogan atıp marş söyledi. Filistinlilerin ise Mescid-i Aksa'ya girmesi engellendi.



ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz" dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir. Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanı sıra insanlık için de tehdittir. Uluslararası toplum, bu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemelidir. İnsanlık ve barış düşmanı soykırımcı Netanyahu şebekesinin üyeleri hak ettikleri gibi yargılanacaklardır" ifadelerini kullandı.



ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: NEFRETLE KINIYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrailler tarafından Mescid-i Aksa'ya polis gözetiminde baskın düzenlenmesini kınayarak, "Müslümanların mabedi, semavi dinlerin ortak değeri ve insanlığın mirası olan Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail kabinesinin bakanlarının da aralarında yer aldığı fanatik saldırgan İsrailler tarafından Mescid-i Aksa'ya polis gözetiminde baskın düzenlenmesini şiddet ve nefretle kınıyorum. Müslümanların mabedi, semavi dinlerin ortak değeri ve insanlığın mirası olan Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez."

Uluslararası kuruluşlara İsrailli zalimlerin insan haklarını ayaklar altına alan zulümlerinin engellenmesi için harekete geçmesi çağrısında bulunan Tunç, "Kandan ve gözyaşından beslenen İsrailli barbarlar, hiçbir ilke ve kural tanımadan işlediği insanlık ve savaş suçlarıyla dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Tüm dünya, işgalci İsrail'in yaptığı soykırıma ve faşizan uygulamalarına karşı durmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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