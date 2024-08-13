Soykırımcı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye’den peş peşe çok sert tepkiler: Lanetliyoruz

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile 2 bin 250 fanatik Yahudi, polis koruması altında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.
Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden Milletvekili Amit Halevi ve 2 bin 250 fanatik Yahudi, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü ve "Tişa BeAv" adı verilen matem günü nedeniyle polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.