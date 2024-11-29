Trump’tan görenleri şaşkına çeviren paylaşım! Biden, Jill Biden, Harris, Pelosi masada Trump ortada

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, henüz görevde olan mevcut Başkan Joe Biden'la öyle bir dalga geçti ki görenler gözlerine inanamadı.

TRUMP'TAN ŞAŞKINA ÇEVİREN PAYLAŞIM

Trump, perşembe akşamı Truth Social hesabından paylaştığı bilgisayarda oluşturulmuş 35 saniyelik videoda Joe Biden ve eşi Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve eski Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer gibi isimleri alaya aldı.

Mevcut Başkan Joe Biden, eşi Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi pek çok ismi parodi bir videoda bir araya getiren Trump, Şükran Günü mesajında Demokratlarla öyle bir dalga geçti ki görenler gözlerine inanamadı, Takvim Ekran Görüntüsü

DEMOKRATLARA PARODİ VİDEO

ABD'li aktör, komedyen ve yazar Chevy Chase'in sevilen karakteri Clark Griswold'un vücuduna yerleştirilen Başkan Biden, "Eğer bu hindinin tadı göründüğünün yarısı kadar iyiyse sanırım hepimizi çok büyük bir ziyafet bekliyor" diyor.

California Temsilcisi Adam Schiff çılgın Kuzen Eddie rolünde "Boynunu bana sakla Clark" diye seslenirken Başkan Yardımcısı Kamala Harris de eşi Catherine rolünde meşhur kahkahasını atıyor. Bu karakterler 1989 yapımı tatil klasiğinde sırasıyla Randy Quaid ve Miriam Flynn tarafından canlandırılıyor.

Video, First Lady Jill Biden, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi (D-Calif) ve yanında Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'e (D-NY) yer alıyor.

Mevcut Başkan Joe Biden, eşi Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi pek çok ismi parodi bir videoda bir araya getiren Trump, Şükran Günü mesajında Demokratlarla öyle bir dalga geçti ki görenler gözlerine inanamadı, Takvim Ekran Görüntüsü

HİNDİDEN TRUMP ÇIKTI

Grup, Biden'ın kurumuş olan hindiyi kesişini izliyor ve bir anda Trump, Village People'ın kampanya miting şarkılarından biri olan "YMCA" ile dans ederek hindinin içinden çıkıyor.

Mevcut Başkan Joe Biden, eşi Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi pek çok ismi parodi bir videoda bir araya getiren Trump, Şükran Günü mesajında Demokratlarla öyle bir dalga geçti ki görenler gözlerine inanamadı, Takvim Ekran Görüntüsü

Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar parodide gülerken görülürken Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) şarkı bitip video sona ermeden önce yanında dehşet içinde görünüyor.

Mevcut Başkan Joe Biden, eşi Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi pek çok ismi parodi bir videoda bir araya getiren Trump, Şükran Günü mesajında Demokratlarla öyle bir dalga geçti ki görenler gözlerine inanamadı, Takvim Ekran Görüntüsü

O MESAJDAN SONRA PAYLAŞTI

Trump parodi videoyu, Truth Social hesabından yaptığı "Ülkemizi yok etmek için çok çalışan ama sefil bir şekilde başarısız olan ve her zaman başarısız olacak olan Radikal Sol Deliler de dahil olmak üzere herkese Mutlu Şükran Günleri" mesajının hemen ardından paylaştı.