İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail Golan Tepeleri'nden ülkeyi işgal girişimine başlayan İsrail, terör örgütlerini bölgeden silip atmak için çalışan Türkiye'yi hedef aldı.

İsrail ordusu Golan Tepeleri'nden Suriye'yi işgale başladı, AA

GOLANİ NE "TERÖRİST NE SİYONİST" DEDİ

Türkiye, terörsüz Suriye çabalarına devam edeceğini açıklarken Suriye'de Esad'ı deviren muhalif grupların lideri Ahmed el Şara yani bilinen ismi ile Muhammed el Golani, ise hem terör örgütü YPG/PKK'ya hem de İsrail'e Suriye'de barınamayacaklarının mesajını net bir şekilde verdi.

Ahmed el Şara yani bilinen ismi ile Muhammed el Golani, Reuters

"Suriye'yi Türkiye gibi ülkeleri hedef almak için kullanan herhangi bir grubun varlığına izin vermeyeceğiz" diyen Golani, İsrail'e ise Suriye'ye yönelik saldırıları sonlandırması için uyarıda bulundu.

PYD/YPG/PKK ELEBAŞLARI ABD'YE YALVARDI

Terör örgütü YPG/PKK elebaşları Türkiye'nin Suriye'ye operasyon düzenleyeceğini iddia ederek Batı'ya yalvarmaya başladı. Batı medyasında Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenleyeceğine ilişkin haberler yayımlanıyor. Olası bir operasyona ilk tepki ise İsrail'den geldi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ALÇAK İFTİRA

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yaptığı operasyonlar skandal ifadelerle "sistematik tecavüz" olarak nitelendirildi. Türkiye'ye yönelik iftiralarla dolu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında askeri operasyonlarla başlayan ve bugüne kadar devam eden bir süreçle Suriye topraklarına sistematik olarak tecavüz etmiştir. Türkiye, Suriye Ordusu gibi silahlı grupların kendi kontrolü altında faaliyet gösterdiği vekalet bölgeleri oluşturmuştur. Şu anda Suriye topraklarının yaklaşık %15'i Türkiye destekli güçlerin kontrolü altında.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yaptığı operasyonlar skandal ifadelerle “sistematik tecavüz” olarak nitelendirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Bu bölgelerde Türk para birimi kullanılmakta, Türk banka şubeleri ve posta hizmetleri faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türk ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk bölgenin altyapısını uçak ve İHA'larla bombalıyor. Türkiye, Suriye'de Kürtlere karşı faaliyet gösteren cihatçı güçleri desteklemektedir. Suriye'de işgalden söz edebilecek son ülke, Suriye topraklarının %15'i kendi himayesi altında faaliyet gösteren vekillerin kontrolü altında olan Türkiye'dir. Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik saldırganlığının ve şiddetinin devam etmesi için hiçbir gerekçe yoktur!"

GIDEON SAAR İLK İŞ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

İsrail'de Dışişleri Bakanlığı görevini Israel Katz'dan devralan Gideon Saar'ın ilk görevi Türkiye'yi hedef almak olmuştu. 10 Kasım 2024'te Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törende konuşan Saar, "Kürtler büyük bir millettir, siyasi bağımsızlığa sahip olmayan milletlerden biridir. Onlar bizim doğal müttefikimizdir" demişti.

Saar Türkiye'yi açıkça hedef gösterirken "Bölgedeki azınlıkların birleşmesi gerekiyor. Kürtler, İran ve Türkiye'nin zulmünün kurbanıdır. İsrail'in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.