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İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi

Suriye’yi Golan Tepeleri’nden işgal girişimine başlayan İsrail’den Türkiye’ye alçak bir iftira geldi. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ABD’ye Türkiye’nin Suriye’ye yönelik olası bir operasyonunu engellemesi için yalvarırken ses İsrail’den geldi. İşgalci İsrail’in Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Suriye’deki işgalcinin Türkiye olduğuna yönelik alçak ifadelere yer verildi.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 16:45 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 17:06
İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi

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    Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail Golan Tepeleri'nden ülkeyi işgal girişimine başlayan İsrail, terör örgütlerini bölgeden silip atmak için çalışan Türkiye'yi hedef aldı.

    İsrail ordusu Golan Tepeleri'nden Suriye'yi işgale başladı, AAİsrail ordusu Golan Tepeleri'nden Suriye'yi işgale başladı, AA

    GOLANİ NE "TERÖRİST NE SİYONİST" DEDİ

    Türkiye, terörsüz Suriye çabalarına devam edeceğini açıklarken Suriye'de Esad'ı deviren muhalif grupların lideri Ahmed el Şara yani bilinen ismi ile Muhammed el Golani, ise hem terör örgütü YPG/PKK'ya hem de İsrail'e Suriye'de barınamayacaklarının mesajını net bir şekilde verdi.

    Ahmed el Şara yani bilinen ismi ile Muhammed el Golani, ReutersAhmed el Şara yani bilinen ismi ile Muhammed el Golani, Reuters

    "Suriye'yi Türkiye gibi ülkeleri hedef almak için kullanan herhangi bir grubun varlığına izin vermeyeceğiz" diyen Golani, İsrail'e ise Suriye'ye yönelik saldırıları sonlandırması için uyarıda bulundu.

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    PYD/YPG/PKK ELEBAŞLARI ABD'YE YALVARDI

    Terör örgütü YPG/PKK elebaşları Türkiye'nin Suriye'ye operasyon düzenleyeceğini iddia ederek Batı'ya yalvarmaya başladı. Batı medyasında Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenleyeceğine ilişkin haberler yayımlanıyor. Olası bir operasyona ilk tepki ise İsrail'den geldi.

    YPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubuYPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubu

    İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ALÇAK İFTİRA

    İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yaptığı operasyonlar skandal ifadelerle "sistematik tecavüz" olarak nitelendirildi. Türkiye'ye yönelik iftiralarla dolu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Türkiye, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında askeri operasyonlarla başlayan ve bugüne kadar devam eden bir süreçle Suriye topraklarına sistematik olarak tecavüz etmiştir. Türkiye, Suriye Ordusu gibi silahlı grupların kendi kontrolü altında faaliyet gösterdiği vekalet bölgeleri oluşturmuştur. Şu anda Suriye topraklarının yaklaşık %15'i Türkiye destekli güçlerin kontrolü altında.

    İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yaptığı operasyonlar skandal ifadelerle “sistematik tecavüz” olarak nitelendirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yaptığı operasyonlar skandal ifadelerle “sistematik tecavüz” olarak nitelendirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Bu bölgelerde Türk para birimi kullanılmakta, Türk banka şubeleri ve posta hizmetleri faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türk ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk bölgenin altyapısını uçak ve İHA'larla bombalıyor. Türkiye, Suriye'de Kürtlere karşı faaliyet gösteren cihatçı güçleri desteklemektedir.

    Suriye'de işgalden söz edebilecek son ülke, Suriye topraklarının %15'i kendi himayesi altında faaliyet gösteren vekillerin kontrolü altında olan Türkiye'dir. Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik saldırganlığının ve şiddetinin devam etmesi için hiçbir gerekçe yoktur!"

    İlk görevi Türkiye’yi hedef almak! İsrailli bakan Gideon Saar’dan Kürdistan provokasyonuİlk görevi Türkiye’yi hedef almak! İsrailli bakan Gideon Saar’dan Kürdistan provokasyonu

    GIDEON SAAR İLK İŞ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

    İsrail'de Dışişleri Bakanlığı görevini Israel Katz'dan devralan Gideon Saar'ın ilk görevi Türkiye'yi hedef almak olmuştu. 10 Kasım 2024'te Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törende konuşan Saar, "Kürtler büyük bir millettir, siyasi bağımsızlığa sahip olmayan milletlerden biridir. Onlar bizim doğal müttefikimizdir" demişti.

    Saar Türkiye'yi açıkça hedef gösterirken "Bölgedeki azınlıkların birleşmesi gerekiyor. Kürtler, İran ve Türkiye'nin zulmünün kurbanıdır. İsrail'in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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