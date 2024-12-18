Tayvan’da şoke eden kaza! Selfie çeken turiste tren çarptı

Tayvan'da selfie çekmeye çalışan bir turiste tren çarptı.
SELFIE ÇEKERKEN TREN ÇARPTI
55 yaşındaki Liu Nu'nun yaklaşan trene sırtını dönmüş bir halde fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar, görenleri şaşkına çevirdi.
HER ŞEY "MÜKEMMEL AÇI" İÇİN
Tren yaklaştığını kadına bildirmek için kornasını çalsa da mükemmel açıyı bulmaya çalışan kadın trenin gelişini fark etmiyor.
Tren raylara çok yakın olan kadın sağ omzuna çarparken turist yere düşüyor.
55 YAŞINDAKİ TURİST UCUZ ATLATTI
Yakındaki bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralarının tedavi edildiği bildirildi. Yapılan sağlık muayenesinde sol ayağının kırıldığı tespit edildi.