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Tayvan’da şoke eden kaza! Selfie çeken turiste tren çarptı

Tayvan’da bir turistin selfie çekerken başına gelenler, görenleri şaşkına çevirdi. 55 yaşındaki turist Liu Nu, tren raylarında “mükemmel açı”da bir selfie çekerken gelen treni fark etmedi. Tren raylara çok yakın olan kadın sağ omzuna çarparken turist yere düştü.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:22 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:35
Tayvan’da şoke eden kaza! Selfie çeken turiste tren çarptı

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    Tayvan'da selfie çekmeye çalışan bir turiste tren çarptı.

    Tayvan'da bir turistin selfie çekerken başına gelenler şok yarattı

    SELFIE ÇEKERKEN TREN ÇARPTI

    55 yaşındaki Liu Nu'nun yaklaşan trene sırtını dönmüş bir halde fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar, görenleri şaşkına çevirdi.

    55 yaşındaki Liu Nu’nun yaklaşan trene sırtını dönmüş bir halde fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar, görenleri şaşkına çevirdi, The Sun55 yaşındaki Liu Nu’nun yaklaşan trene sırtını dönmüş bir halde fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar, görenleri şaşkına çevirdi, The Sun

    HER ŞEY "MÜKEMMEL AÇI" İÇİN

    Tren yaklaştığını kadına bildirmek için kornasını çalsa da mükemmel açıyı bulmaya çalışan kadın trenin gelişini fark etmiyor.

    55 yaşındaki Liu Nu’nun yaklaşan trene sırtını dönmüş bir halde fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar, görenleri şaşkına çevirdi, The Sun55 yaşındaki Liu Nu’nun yaklaşan trene sırtını dönmüş bir halde fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar, görenleri şaşkına çevirdi, The Sun

    Tren raylara çok yakın olan kadın sağ omzuna çarparken turist yere düşüyor.

    55 yaşındaki Liu Nu’nun yaklaşan trene sırtını dönmüş bir halde fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar, görenleri şaşkına çevirdi, The Sun55 yaşındaki Liu Nu’nun yaklaşan trene sırtını dönmüş bir halde fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar, görenleri şaşkına çevirdi, The Sun

    55 YAŞINDAKİ TURİST UCUZ ATLATTI

    Yakındaki bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralarının tedavi edildiği bildirildi. Yapılan sağlık muayenesinde sol ayağının kırıldığı tespit edildi.

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